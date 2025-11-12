Jokić moćnom partijom vodio Denver do novog trijumfa, malo mu falilo za novi tripl-dabl

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je bio najbolji igrač Denvera na terenu i sa dabl-dabl učinkom vodio je Nagetse do pobede nad Sakramentom, ukupno osmog trijumfa u sezoni, rezultatom 122:108!



Jokić je meč završio sa 35 poena, 15 skokova i sedam asistencija, uz perfektan šut iz igre 16/9 i činjenicu da je poslednju četvrtinu veoma malo igrao.

Upravo to je ono što je Denveru bilo potrebno – da Jokić ne mora da igra do iznemoglosti, a pod košem ga je sjajno odmenio Jonas Valančijunas sa 10 poena i sedam skokova.

Jokić je na početku poslednje deonice seo na klupu, zatim se vratio na četiri minuta do kraja, ali nije uspeo da dođe do dvocifrenog broja asistencija koje su mu bile potrebne za novi tripl-dabl. Doduše, jednom je oduševio NBA ligu.

Denver je odlično otvorio utakmicu, u dva navrata su imali +9 u prvoj deonici, da bi Kingsi na prvi odmor ipak otišli sa vođstvom od 34:33. U drugoj je viđena rezultatska klackalica i najvećih +4 za Nagetse, da bismo prvu dvocifrenu prednost na meču videli tek na startu četvrte četvrtine.

Nikola Jokic. Legs crossed. Done for the night. pic.twitter.com/L7jKvUNOxR — Edilson J. Silva 🇨🇦🏀🇦🇴 (@edilsonbuzz) 12. новембар 2025.

Denver je bio taj koji je poveo sa 94:84, a prednost je u jednom trenutku otišla i na +17 (106:89).

Džamal Marej je pratio Jokića sa 23 poena i osam asistencija, Aron Gordon je zabeležio 17 poena, dok su uz pomenutog Valančijunasa jedino još Brus Braun sa 14 i Kristijan Braun sa 12 poena bili dvocifreni.

Dru Jubanks i Domantas Sabonis su bili najbolji u redovima Kingsa, dali su po 19 poena. Demar derozan je ubacio 18, dok je Rasel Vestbruk imao 14 poena, 11 asistencija i osam skokova.

Autor: D.Bošković