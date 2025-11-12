'BIO SAM IZUZETNO SREĆAN I PONOSAN KADA SAM VIDEO SVOJE IME NA SPISKU' Marko Grujić otvorio dušu posle povratka u reprezentaciju: Potajno sam se nadao...

Marko Grujić govorio je o povratku u reprezentaciju, ali i susretu protiv Engleske

Pred Srbijom su važni kvalifikacioni dueli - Engleska na „Vembliju“ i Letonija u Leskovcu - dve potpuno različite scene, ali sa istim ciljem: da se napravi korak ka Svetskom prvenstvu. Za Marka Grujića, taj put ima i dodatnu simboliku: ponovo će raditi sa Veljkom Paunovićem, čovekom uz kojeg je 2015. postao svetski prvak na Novom Zelandu.

Danas, deset godina kasnije, Marko Grujić više nije onaj momak iz omladinske selekcije. Iza njega su Liverpul, Porto, evropske večeri i promene klubova. Ispred njega - novi izazovi, nova energija, možda i nova šansa da bude stub jedne ozbiljne reprezentacije.

Kakva je bila reakcija kada si dobio poziv, a pogotovo kada je taj poziv stigao od Veljka Paunovića?

„Bio sam naravno izuzetno srećan kada sam video svoje ime na spisku reprezentacije – ističe Marko Grujić.- Pratio sam i informacije u medijima da bi Veljko Paunović mogao da postane selektor naše reprezentacije i nekako sam se potajno nadao da ću biti na tom spisku. Izuzetna mi je čast i prija mi da sam ovde gde volim da budem i gde se svi lepo osećamo. Čast je ponovo raditi sa selektorom koji nas je odveo do sjajnog uspeha koji ostaje zapisan u istoriji našeg fudbala.“

Koliko su ti nedostajale reprezentativne aktivnosti u prethodnom periodu, kako se oseća igrač koji kada dođe reprezentativna pauza mora da ostane u klubu?

„Sigurno da su mi nedostajali ti momenti. Svaki igrač sanja da predstavlja svoju zemlju, a opet iz kluba otići i promeniti sredinu, prija kad vidiš stare drugare, lica koja uvek izazovu promenu i poboljšanje na naše prilagođavanje u klubu. Sjajno je što sam opet tu, ima nas dosta koji smo prošli kroz mlađe selekcije i svi jedva čekamo trenutak kada ćemo istrčati na teren u ove dve predstojeće utakmica.“

Poslednji nastup imao je protiv Španije u Kordobi, u Ligi nacija. Pratio je sve što se dešavalo u međuvremenu, pogotovo u kvalifikacijama za Prvenstvo sveta gde ne zavisi sve samo od nas?

„Očekuje nas dosta novih stvari, počinje nova priča, da se tako izrazim, sa novim selektorom. U ovim kvalifikacijama smo još uvek živi, imamo dve utakmice, prva je izuzetno, izuzetno teška, svi smo toga svesni. Ima ona floskula da je lopta okrugla, moramo u oba meča da uđemo maksimalno motivisano, već protiv Engleske da uđemo samouvereno i zašto da ne, pokušamo da pobedimo. I konačan epilog da ostavimo za 16. novembar kada igramo protiv Letonije. Ulazimo dakle maksimalno ambiciozno u ove utakmice i daćemo sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat“.

Šta za Marka Grujića znači igrati na Vembliju, kao bivšem igraču Liverpula?

„Igrao sam jednom na Vembliju, zaista fantastičan objekat, ne treba trošiti reči. Biće lepo da se ponovo vratim u Veliku Britaniju, nadam se da ću biti član ekipe i da ću dobiti koji minut da pokažem šta znam“.

Za ovih deset godina koliko se Veljko promenio kao trener, koliko ste se vi promenili kao igrači? Da li se i dalje oseća ona emocija koja je bila prisutna na Novom Zelandu?

„Sigurno je da se dosta stvari promenilo, deset godina nije mali period. Siguran sam da smo svi napredovali, mi kao igrači, on kao trener, da ima mnogo više iskustva. Mislim da je sada odličan tajming da krenemo u nove pobede. Prvi cilj je pre svega plasman na Prvenstvo sveta, da sve pokušamo dok postoje šanse, a kasnije, tamo od marta, da se krene u jedan novi ciklus. Svi zajedno, pozitivni i sa novom energijom da učinimo sve da reprezentacija ponovo bude takva da će se svaki Srbin ponositi.“

Da li su saigrači iz reprezentacije zvali i raspitivali se kakav je trener Veljko Paunović?

„Iskreno nisu, ali verujem da su svi pratili njegov rad. Veljko je vodio klubove iz nekih od najjačih liga . Iza sebe ima jedno veliko iskustvo, mlad i moderan trener, ima sjajne ideje. U njegovom stručnom štabu je mnogo internacionalaca, svaki će doneti kvalitet iz svoje rodne zemlje. Sve to kada se skupi očekujem da donese veoma pozitivan efekat.“

Jedan si od najiskusnijih u reprezentaciji. Kada okončaš jednog dana karijeru koje će emocije prevladati. Ponos što iza sebe imaš dva Svetska i jedno Evropsko prvenstvo ili žal što si na ta tri turnira odigrao samo 12 minuta?

„I jedno i drugo. Svi stremimo ka najvećim ciljevima, svi ispred sebe postavljamo ono najbolje, ali sigurno da ću biti ponosan što sam bio deo ekipe i reprezentacije. Još uvek sam mlad, nadam se da imam ispred sebe još mnogo godina da bih igrao na dobrom nivou u klubu, nadam se i u reprezentaciji“.

Da li te iznenadio podatak da selektor Engleske računa na najjaču postavu bez obzira što su obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo?

„Nije me iznenadilo, pogotovo što je Tuhel skoro postao selektor engleske reprezentacije. Ovaj period će da iskoriste kako bi se dodatno uigrali. Za to nema puno prilika, do marta praktično nema novog okupljanja, tako da će ući u meč maksimalno motivisano, kao i mi. Moramo da budemo motivisaniji, jer i dalje se borimo za baraž i imamo želju da odemo na predstojeći Mundijal. Naravno, u fudbalu nije sve samo u motivaciji, ali ona jeste veoma bitan faktor. Za nas je ona važna pogotovo posle ove promene na mestu selektora. Mislim da će momci izaći na teren sa dvesta posto svojih mogućnosti i ko god da bude u timu, uveren sam da će dati svoj maksimum.“

U reprezentaciji je vas nekoliko iz atinskog AEK-a, trener Aleksandar Rogić, kao i Luka Jović, saigrač u klubu je i Mijat Gaćinović, takođe „zlatni orlić“ sa Novog Zelanda.

„Da, Aca Rogić, fantastična osoba. Mijat Gaćinović nažalost nije mogao da bude sa nama zbog nekih tehničkih problema. Tamo smo svi zajedno, imamo fantastičnu grupu, još uvek se prilagođavamo, početak je sezone, ali mislim da ćemo kada bude najvažnije biti na vrhuncu. Verujem da ćemo doneti mnogo radosti navijačima AEK-a.“

„Imam utisak da život i fudbal funkcionišu na bazi zatvorenog kruga. Sve je krenulo od Veljka i Novog Zelanda, pa je kasnije išlo preko Liverpula, Porta, sad se ponovo nekako zavrašava sa Veljkom. Kao da je to neka priča koja tek treba da se zaokruži i dobije srećan završetak.

„Verujem u to, uostalom kao što je i selektor rekao na prvoj konferenciji za medije, u životu neke stvari ili kockice se nameste. Smatram da su se sada stvarno kockice slagale same po sebi, Veljko da preuzme reprezentaciju. Napustio je klub koji je trenirao, otvorila se situacija da je reprezentaciji potreban selektor. Sve se nekako nacrtalo i verujem da će ovo biti početak jednog velikog i uspešnog perioda za našu najbolju reprezentaciju“ rekao je Marko Grujić.

Fudbal često, kao i život, funkcioniše po principu zatvorenog kruga. Deset godina posle svetske titule sa omladincima, Marko Grujić ponovo stoji na istom mestu – u dresu Srbije, pod komandom istog selektora, ali kao zreo čovek i fudbaler koji razume koliko je teško, ali i koliko vredi biti deo tima koji veruje.

I možda je baš u toj simbolici i najveća snaga njegovog povratka: što ne dolazi da počne iznova, već da nastavi priču koja nikada nije prestala, samo je čekala pravi trenutak da se nastavi i dobije srećan završetak.

Autor: D.Bošković