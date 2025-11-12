68. 'Zlatna rukavica' posvećena budućnosti

Srpska boks scena u kalendarskoj 2025. bila je prožeta velikim međunarodnim boks takmičenjima kojima su domaćini bili naši gradovi.

Od Svetskog IBA prvenstva za žene u Nišu, Evropskih šampionata, najpre za juniore i omladince (muška i ženska konkurencija) u Novom Pazaru, nakon toga i Evropskog za kadete i kadetkinje na Zlatiboru, Prvenstvo sveta u šah-boksu u Loznici, Vojvođanske zlatne rukavice u Somboru, preko profesionalnih boks revija i plej ofa Kupa evropskih šampiona koji je održan u Beogradu, stigli smo do turnira velike tradicije, turnira koji slavi 68 godina i koji će biti kruna ove takmičarski i rezultatski prebogate sezone kada je srpski boks u pitanju.

Pred nama je međunarodni boks turnir koji je biser srpske plemenite veštine i istorije ovog sporta na našim prostorima, ali i Evrope i sveta. Turnir sa posebnom težinom čiji pehar u svojim vitrinama imaju brojni šampioni nosioci evropskih i svetskih medalja uvek je imao posebnu draž i bio posebna inspiracija akerima plemenite veštine. Trofej koji nosi naziv “Zlatna rukavica” u njegovom 68. izdanju čeka novog šampiona, u novom takmičarskom ruhu.

Za razliku od prethodnih godina i decenija kada je ovo takmičenje okupljalo veliki broj bokera sa svih strana meridijana, akcenat na ovogodišnjem će biti na domaćim takmičarima, posebno sa uvođenjem omladinske i juniorske kategorije uz uvek aktuelnu seniorsku kada je “Zlatna rukavica” u pitanju.

“Veliki rezultati na međunarodnoj sceni su uvek naš prvi cilj i zadatak, a da bi se stiglo do cilja iza sebe treba ostaviti veliki rad koji će iznedriti kvalitet i uspostaviti šampionski stroj. Uz neprestani rad, mora se raditi i na reformacij svih struktura ovog sporta u našem sistemu, što mi činimo intenzivno već osam godina. Odlučili smo da ovogodišnja “Zlatna rukavica” bude u znaku domaćih boks snaga, uz goste iz BiH i Rumunije. Pravimo prvi korak za novu budućnost, prvi korak u otkrivanju potencijalnih vrhunskih boksera koji bi mogli da postignu dobre rezultate na višim nivoima takmičenja u godinama koje su pred nama. Otvorili smo šansu mladima da pokažu svo svoje umeće u ringu na jednom od najelitnijih takmičenja sa ovih prostora, turniru koji je sinonim za tradiciju, prestiž, kredibiltet, koja ima planetarni pečat u svetu boksa” – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Domaćin 68. “Zlatne rukvice” je Turističko rekreativni kompleks Zlatibor od 14. do 16. novembra gde će se za naslov šampiona ovog turnira prebogate istorije boriti preko 100 takmičara. Finalni mečevi zakazani su za nedelju 16. novembar uz direktan TV prenos na TV Arena Fight od 17:00 časova.

Za neke takmičare će ovaj turnir biti potvrda kvaliteta, za neke prilika da iskoče svojim znanjem i kvalitetom u red elite i zasluže mesto u reprezentaciji.

“Ulazak u ring zahteva hrabrost, otpornost i nepokolebljivo verovanje u sebe. Ulazak u istoriju jednog takmičenja i sporta isto to nosi sa sobom. Nalet adrenalina pri ulasku u ring, huka publike i prilika da se pokažu meseci napornog rada i posvećenosti je iskustvo kakvo nijedno drugo nije” – ističe Borovčanin.

Put do trijumfa je popločan posvećenošću, intenzivnim treningom i neumornom težnjom ka izvrsnosti.

Autor: Iva Besarabić