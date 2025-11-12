KO JE KAPITEN SRBIJE? Evo kako je selektor Veljko Paunović odgovorio

Fudbaleri Srbije u četvrtak od 20.45 časova gostuju Engleskoj u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Dan uoči utakmice održana je konferencija za medije, na kojoj je govorio selektor Veljko Paunović, kome će ovo biti debi.

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na to, ko će kao kapiten izvesti ekipu na čuveni "Vembli".

"Da krenem od kapitena, razgovarao sam sa Mitrom, Blekijem, postoji hijerarhija koja je određena, a to će biti sledeći, nemamo tajni, to je jedan normalan postupak u timu. Što se ekipe tiče, ja sam prezadovoljan, to je reč koja verovatno definiše kako se osećam po pitanju odgovora i odnosa svih igrača u našem okruženju. Isto što Bleki nije možda hteo da kaže, ali siguran sam da se slažemo da ne treba tražiti u igračima i u ambijentu koji vlada između njih neki problem, ni do sada, ni od sada. Ja sam ceo život u fudbalu i stalno sam u svlačionici sa velikim igračima, i sa igračima kao što sam ja, ne smatram da sam bio veliki igrač. Ovo je jedna od najboljih grupa sa kojima sam bio. Imao sam dobre grupe i ranije. Uvek je sve bilo na mestu, ja to poštujem i cenim i to mi olakšava posao", rekao je Paunović.

Novinari su zatražili pojašnjenje ko će biti kapiten...

"Rekao sam da je to onaj koji je sledeći, ne razumem zašto sada. Ne želim da otkrivam ništa do sutra."

Autor: D.Bošković