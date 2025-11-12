SJAJAN DEBI SELEKTORA MILOŠA PAVLOVIĆA: Košarkašice Srbije deklasirale Island na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Srbija je uspešno započela prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027
Srbija je na Islandu slavila ubedljivo 84:59 (26:14, 21:15, 25:9, 12:21).
Bila je ovo utakmica u kojoj je debitovao novi selektor Srbije Miloš Pavlović.
Narednu utakmicu Srbija igra u subotu u Beogradu protiv Portugalije.
Najefikasnija u timu Srbije bila je Ivana Raca sa 18 poena (4 skoka).
Maša Janković je postigla 16 poena (5 skokova, 4 asistencije), Jovana Nogić 14 (6 skokova, 5 asistencija), Teodora Turudić 13 (3 skoka), a Dragana Stanković 12 (5 skokova).
Vredi istaći i učinak Aleksandre Stanaćev, koja je upisala čak devet asistencija.
