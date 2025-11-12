AKTUELNO

Košarka

OLIMPIJAKOS RAZBIO ŽALGIRIS: Vezenkov i Milutinov blistali u derbiju kola!

Foto: Printscreen YouTube/ПБК ЦСКА Москва

Obe ekipe su upisale po sedam pobeda i tri poraza i nalaze se na deobi drugog mesta na tabeli


Košarkaši Olimpijakosa su večeras na svom terenu u Atini Žalgiris 95:75 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25), u 10. kolu Evrolige.

Najbolji kod Olimpijakosa bio je Tajler Dorsi sa 30 poena, a pratili su ga srpski reprezentativac Nikola Milutinov sa 16 poena i osam skokova i Saša Vezenkov sa 14 poena i osam skokova.

Najefikasniji kod Žalgirisa bili su Silvan Fransisko sa 15, Mozes Rajt sa 13 i Deividas Sirvitis sa 12 poena.

Obe ekipe su upisale po sedam pobeda i tri poraza i nalaze se na deobi drugog mesta na tabeli.

U narednom kolu, Olimpijakos će gostovati Milanu, dok će Žalgiris gostovati Dubaiju.

Autor: D.Bošković

