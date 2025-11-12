AKTUELNO

Srbinu Amerika pod nogama! O ovome što je uradio Nikola Jokić upravo priča ceo svet

Nikola Jokić je srušio novi rekord. Još jedno legendarno ime NBA lige je iza genijalnog srpskog centra, prve zvezde Denver Nagetsa, ali i cele NBA lige.

Upravo najjača liga sveta oglasila se u sredu uveče i to samo zbog Nikole Jokića.

"Nakon sinoćnjeg nastupa, Nikola Jokić je nadmašio Vilta Čemberlena u istoriji NBA po broju utakmica na kojima je imao bar 35 poena, bar 10 skokova i bar 5 asistencija, a da je pritom šutirao sa najmanje 80% preciznosti iz igre. Jokić - 7 takvih mečeva, Vilt - 6 mečeva, saopštila je NBA liga.

Prethodne noći Jokić je prvi put ove sezone, a čak 18. u karijeri, proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige.

