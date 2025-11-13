Jokić odigrao četvrtinu za pamćenje i uradio nešto što nije viđeno ove sezone!

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je oduševio navijače širom sveta neverovatnim izdanjem u NBA ligi! U prvoj četvrtini meča protiv Los Anđeles Klipersa, centar Denvera ubacio je čak 25 poena, što je najviše što je jedan igrač postigao u jednoj deonici ove sezone.

Jokić je šutirao impresivnih 8 od 11 iz igre, pogodio dve trojke iz tri pokušaja, a sa linije slobodnih bacanja bio je nepogrešiv – sedam od sedam.

Sam Jokić imao je skoro duplo više od ostatka tima, jer su njegovi saigrači ubacili samo 14 poena za to vreme.

Klipersi su na poluvremenu imal ipet poena viška (68:63), a Jokić je do pauze ubacio 33 poena iuhvatio šest skokova.

NIKOLA JOKIĆ 1Q TAKEOVER:



25 PTS | 8-11 FGM | 2-3 3PM | 7-7 FTM



It's the most points scored by a player in a quarter this season 🤯



Watch DEN/LAC on NBA League Pass: https://t.co/Xg55zaIYUo pic.twitter.com/Pd76FPn9dL — NBA (@NBA) 13. новембар 2025.

