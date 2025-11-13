Nikola Jokić je košarkaški Bog: Srbin pregazio Bogdanovića i Hrvata, trener mu "nije dao" da sruši rekord

Nikola Jokić je košarkaški Bog! Da je igrao malo više u poslednjoj deonici, srpski košarkaš bi protiv Los Anđeles Klipersa verovatno ostvario rekord karijere po broju poena, ali je i ovako odigrao monstruoznu partiju kojom je Nagetsima doneo novi trijumf i skor 9:2 u tekućoj sezoni!

Naime, Jokić je u ponedi nad Klipersima rezultatom 130:116 imao učinak od 55 poena, 12 skokova i šest asistencija, uz šut iz igre 18/23 i 5/6 pogođenih trojki.

Jokić je već u prvoj četvrtini uradio nešto što nije viđeno ove sezone, do poluvremena je zatim brojao do 33 poena, da bi u trećoj deonici stigao do 50 poena, 11 skokova i pet asistencija, i to za samo 29 minuta direktne borbe sa igračima kao što su Bruk Lopez i Ivica Zubac.

Ngetsi su treću deonicu dobili sa +19, anulirali -5 sa poluvremena, te je trener tog tima Dejvid Adelman ostavio Jokića na klupi. Šteta, jer je rekord od 61 poena vrlo lako mogao da bude srušen.

JOKER DROPPED 55 PTS ON THE CLIPPERS 😳



This is Nuggets first win when Nikola Jokic scores 50+ 👀



His O/U was set at 24.5…



WILD.

pic.twitter.com/rP52z4AbN0 — BET99 Sportsbook (@BET99Sportsbook) 13. новембар 2025.

Činjenica je da je Jokić dobio još koji minut sredinom poslednje četvrtine, dovoljno da odigra svoj treći najbolji meč kada je u pitanju košgeterski učinak, da bi ga Adelman ponovo vratio na klupu na tri minuta do kraja meča.



Aron Gordon je sa 18 poena bio drugi najbolji u redovima Denvera, što jasno govori o dominaciji Srbina. Džamal Marej je ubacio 15, a Tim Hardavej Džunior 12.

Džejms Harden je sa 23 bio najbolji u redovima Klipersa, Džordan Miler je ubacio 22, Ivica Zubac je stao na 18, Bogdan Bogdanović je imao 11 poena i šest skokova, a Bruk Lopez 10 poena.

NIKOLA JOKIĆ 1Q TAKEOVER:



25 PTS | 8-11 FGM | 2-3 3PM | 7-7 FTM



It's the most points scored by a player in a quarter this season 🤯



Watch DEN/LAC on NBA League Pass: https://t.co/Xg55zaIYUo pic.twitter.com/Pd76FPn9dL — NBA (@NBA) 13. новембар 2025.

Rezultati:

Šarlot - Milvoki 111:100

Detroit - Čikago 124:113

Njujork - Orlando 107:124

Boston - Memfis 131:95

Majami - Klivlend 116:130

Hjuston - Vašington 135:112

Nju Orleans - Portland 117:125

San Antonio - Golden Stejt 120:125

Dalas - Finiks 114:123

Oklahoma - LA Lejkers 121:92

Sakramento - Atlanta 100:133

LA Klipers - Denver 116:130

Autor: S.M.