Nikola Jokić je košarkaški Bog: Srbin pregazio Bogdanovića i Hrvata, trener mu "nije dao" da sruši rekord

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jack Dempsey ||

Nikola Jokić je košarkaški Bog! Da je igrao malo više u poslednjoj deonici, srpski košarkaš bi protiv Los Anđeles Klipersa verovatno ostvario rekord karijere po broju poena, ali je i ovako odigrao monstruoznu partiju kojom je Nagetsima doneo novi trijumf i skor 9:2 u tekućoj sezoni!

Naime, Jokić je u ponedi nad Klipersima rezultatom 130:116 imao učinak od 55 poena, 12 skokova i šest asistencija, uz šut iz igre 18/23 i 5/6 pogođenih trojki.

Jokić je već u prvoj četvrtini uradio nešto što nije viđeno ove sezone, do poluvremena je zatim brojao do 33 poena, da bi u trećoj deonici stigao do 50 poena, 11 skokova i pet asistencija, i to za samo 29 minuta direktne borbe sa igračima kao što su Bruk Lopez i Ivica Zubac.

Ngetsi su treću deonicu dobili sa +19, anulirali -5 sa poluvremena, te je trener tog tima Dejvid Adelman ostavio Jokića na klupi. Šteta, jer je rekord od 61 poena vrlo lako mogao da bude srušen.

Činjenica je da je Jokić dobio još koji minut sredinom poslednje četvrtine, dovoljno da odigra svoj treći najbolji meč kada je u pitanju košgeterski učinak, da bi ga Adelman ponovo vratio na klupu na tri minuta do kraja meča.


Aron Gordon je sa 18 poena bio drugi najbolji u redovima Denvera, što jasno govori o dominaciji Srbina. Džamal Marej je ubacio 15, a Tim Hardavej Džunior 12.

Džejms Harden je sa 23 bio najbolji u redovima Klipersa, Džordan Miler je ubacio 22, Ivica Zubac je stao na 18, Bogdan Bogdanović je imao 11 poena i šest skokova, a Bruk Lopez 10 poena.

Rezultati:

Šarlot - Milvoki 111:100

Detroit - Čikago 124:113

Njujork - Orlando 107:124

Boston - Memfis 131:95

Majami - Klivlend 116:130

Hjuston - Vašington 135:112

Nju Orleans - Portland 117:125

San Antonio - Golden Stejt 120:125

Dalas - Finiks 114:123

Oklahoma - LA Lejkers 121:92

Sakramento - Atlanta 100:133

LA Klipers - Denver 116:130

