Partizan imenovao novog trenera! Stojaković vodi crno-bele, evo kako je došao do klupe crno-belih!

Upravni odbor FK Partizan doneo je odluku koja je iznenadila mnoge navijače – crno-bele će do kraja sezone predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener Teleoptika.

Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnjoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba. Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.… pic.twitter.com/PaCR3NQ343 — FK Partizan (@FKPartizanBG) 13. новембар 2025.

Predlog za njegovo imenovanje dao je potpredsednik kluba za sportska pitanja Predrag Mijatović, a odluka je jednoglasno usvojena.

Stojaković je nekadašnji fudbaler Partizana, a u trenerskoj karijeri posebno se istakao radom sa mlađim selekcijama crno-belih. Pod njegovim vođstvom omladinci su posle 13 godina osvojili titulu prvaka Omladinske lige Srbije i prvi put u istoriji kluba nastupili u UEFA Ligi mladih.

Rođen u Zemunu 1980. godine, Stojaković je igračku karijeru započeo upravo u Partizanu, a tokom godina nastupao je i za Rad, Budućnost iz Banatskog Dvora, PAOK, Honved, Radnički 1923 i Smederevo. Trenerski put započeo je kao asistent u Voždovcu, a zatim radio u mlađim selekcijama Partizana, Gorici i Teleoptiku.

Njegovo imenovanje donosi novu energiju u svlačionicu crno-belih, a navijači s nestrpljenjem očekuju kako će se snaći na klupi prvog tima.

Autor: Dalibor Stankov