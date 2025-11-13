Engleska – Srbija: Paunović menja taktiku, iznenađenje u veznom redu!

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 časova gostuje Engleskoj na Vembliju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Selektor Veljko Paunović na svom debiju odlučio je da promeša karte i pojača vezni red, pa će Srbija utakmicu početi u formaciji 4-3-3.

Na golu će biti Predrag Rajković, dok će odbranu činiti Mimović, Pavlović, Milenković i Terzić. Vezni red predvode Gudelj, Lukić i Ivan Ilić, a na krilima su Živković i Kostić. Najistureniji u napadu biće Dušan Vlahović.

Kako Srbija može do baraža za Mundijal?

Srbija u poslednje dve utakmice kvalifikacija ulazi sa malim šansama da se domogne drugog mesta i baraža. Jedini rival za tu poziciju je selekcija Albanije, koja trenutno ima bod više i bolju gol-razliku.

Do kraja kvalifikacija Srbija gostuje Engleskoj i dočekuje Letoniju, dok Albanija igra protiv Andore i Engleske.

Ako Srbija osvoji šest bodova – Albanija ne sme da uradi isto, već mora da odigra makar jednu utakmicu nerešeno.

Ako Srbija osvoji četiri boda – Albanija može maksimalno dva, a sa tri bi odlučivala gol-razlika.

Ako Srbija osvoji tri boda – Albanija ne sme više od dva, opet bi odlučivala gol-razlika.

Ako Srbija osvoji dva boda – Albanija mora da izgubi obe ili da osvoji samo jedan bod.

Ako Srbija osvoji jedan bod – jedina opcija je da Albanija izgubi obe utakmice, pa bi se gledala gol-razlika.

Iako šanse nisu velike, dok postoji mogućnost, reprezentacija Srbije veruje da može da se domogne baraža.

Autor: Dalibor Stankov