Engleska vodi! Još 45 minuta nade: Može li Srbija da se vrati?

Fudbaleri Srbije gostuju Engleskoj u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. – pratite meč uživo!

ENGLESKA - SRBIJA 1:0 (1:0)

Drugo poluvreme – uživo:

51' – Kejn izblokirao Rašforda Treći put u meču Rašford šutira ka golu Srbije. Ovog puta lopta se od Kejna odbila u gol-aut.

47' – Korner za Englesku Treći ukupno korner za domaći tim. Srbija ih ima pet. Terzić fauliran od strane Rodžersa.

46' – Počelo drugo poluvreme Nema promena u oba tima. Srbija kreće u nastavak sa nadom da može da stigne do izjednačenja.

Kraj 1. poluvremena

Engleska je imala veći posed lopte, odnos je 63 - 37 odsto.

Domaćin je imao devet pokušaja, Srbija tri. Šut u okvir gola je 3 - 0.

Zanimljivo, Srbija je izvela više kornera, odnos je 5 - 2.

Igrači Srbije su ukupno pretrčali više nego domaći fudbaleri. Orlovi su imali 56.7 pretrčanih kilometara, a Englezi 54.5 kilometara.

Nije bilo kartona u prvom poluvremenu

45+1' – Uf, sreća za Srbiju Rodžers je šutirao glavom posle centaršuta Sake, lopta je prošla tik pored stative.

45' – Velika šansa za Kostića Sjajna akcija Srbije! Kostić je izbio sam ispred Pikforda, ali golman Engleske brani. Posle kornera pokušali smo kombinaciju, no bez uspeha.

42' – Veliki promašaj Kejna Rajs je izveo korner, Kejn pobegao čuvarima i šutirao glavom sa 5-6 metara, ali lopta odlazi pored gola. Srbija imala sreće!

41' – Umalo autogol Srbije Orajli šutirao iskosa, lopta se od Stankovića odbila u stativu i otišla u korner.

39' – Korner za Srbiju Terzić ubacio loptu, Stouns izbacio u korner. Posle odbijene lopte Terzić šutira daleko iznad gola.

37' – Prinudna izmena Srbije Ivan Ilić se povredio ispred kaznenog prostora, uhvatio se za koleno i morao da napusti teren. Umesto njega ušao Aleksandar Stanković.

28' – GOOOL Engleska 1:0 Bukajo Saka dovodi domaćina u vođstvo. Rajs izveo slobodan udarac, Rajković boksovao, Orajli šutirao, lopta se odbila pravo na nogu Saki – mreža se zatresla.

26' – Konsa ispred Vlahovića Živković centrirao, Vlahović spreman za udarac glavom, ali Konsa reaguje u poslednjem trenutku.

25' – Rajković brani Rašforda Sjajna intervencija golmana Srbije! Rašford šutirao posle duplog pasa sa Rajsom, ali Rajković siguran.

21' – Opasnost pred golom Srbije Saka prošao po desnoj strani, ubacio, Gudelj izbacio u korner.

19' – Saka preko gola Šut sa ivice šesnaesterca, lopta daleko iznad Rajkovićevog gola.

16' – Kostić rukom Napad Srbije po levoj strani, ali Kostić igra rukom u kaznenom prostoru Engleza.

13' – Engleska pritiska Domaćin pokušava da nametne ritam, ali bez ozbiljnih šansi. Srbija se dobro brani.

4' – Prvi korner za Srbiju Vlahović izbegao ofsajd, Konsa ga blokirao. Srbija odmah imala dva kornera, ali bez promene rezultata.

1' – Početak meča Utakmica je počela po velikom pljusku na rasprodatom Vembliju.

Autor: Dalibor Stankov