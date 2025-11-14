JAKE REČI VELJKA PAUNOVIĆA POSLE ENGLESKE: Porazi su odvratni! Pokazali smo zube, ali ih nismo ujeli!

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Londonu od Engleske 0:2 u sedmom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Golove za domaćina postigli su Bukajo Saka u 28. i Ebereči Eze u 90. minutu.

Selektor Srbije Veljko Paunović na konferenciji za medije sumirao je utiske posle meča i odmah govorio o povredi Ivana Ilića:

„Izgleda da je ozbiljnija povreda. Deluje kao da je MCL. Osetio je da je nešto puklo u levom kolenu, iznutra. Prvi utisak nije dobar… Videćemo dodatne testove posle magnetne rezonance.“

O samoj utakmici Paunović je rekao:

„Imam mnogo poštovanja za jedan od najboljih timova na svetu, Englesku. Mislim da su bili sjajni danas, ali mislim i da smo mi mogli da izvučemo bolji rezultat. Nekoliko velikih šansi smo propustili i to bi nam barem dalo samopouzdanje da osvojimo neki poen. Čestitam Engleskoj, a mi idemo dalje.“

Govoreći o budućnosti „Orlova“, selektor je naglasio:

„I dalje imamo teoretske šanse, tako da mi je to budućnost! Radio sam sa ovim igračima, imali smo uspeha u mlađim generacijama, i sada se vraćam u zadnji čas – da spasim generaciju koja može da ostavi legat. Ako se to ne desi, moraćemo sve ispočetka.“

O Engleskoj kao rivalu:

„Mislim da je Engleska definitivno u Top5, ako ne i Top3 ili broj 1. Trenutno su ekipa za finale Svetskog prvenstva, jedan od glavnih favorita.“

Paunović je bio iskren o sopstvenim emocijama:

„Iskreno, ne mogu da kažem da sam zadovoljan, jer me svaki poraz mnogo boli. Porazi su odvratni, bez obzira što sam ponosan na momke. Pokazali smo zube, ali nismo ih ujeli!“

Selektor je dodao da veruje u perspektivu ekipe:

„Osećam da su igrači prihvatili ideju i način na koji funkcionišemo. Postoji perspektiva i to ohrabruje. U nedelju moramo da se pripremimo i da odbranimo svoju čast. Dokle god postoje šanse – mora da se pobedi i da se da sve od sebe.“

Srbija kvalifikacije završava utakmicom protiv Letonije, koja je na programu 16. novembra u Leskovcu.

Autor: Dalibor Stankov