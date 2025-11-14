UŽAS TOKOM UTAKMICE U RAKOVICI: Maskirani napadači motkama prebili maloletnika (16) - Kamere sve SNIMILE (VIDEO)

Brutalan napad dogodio se 12. novembra oko 18 sati prilikom održavanja humatitarnog turnira u malom fudbalu na terenu jedne osnovne škole u Rakovici.

Kako Telegraf.rs saznaje, dok je utakmica bila u toku, na teren je uletelo sedam maskiranih mladića, naoružanih motkama, koji su pretukli jednog šesnaestogodišnjaka.

Uprkos prisustvu većeg broja ljudi na događaju, napadači su nakon ovog brutalnog napada uspeli da pobegnu u nepoznatom pravcu. Srećom, škola poseduje video-nadzor, pa je napad na maloletnika zabeležen kamerama, a snimci će biti ključni za identifikaciju napadača i dalji tok istrage.

Policija je obavila viđaj nalicu mesta, a ekipa Hitne pomoći ukazala je pomoć povređenom maloletniku, ali za sada nije poznat stepen njegovih povreda.

Istraga je u toku, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Podsetimo, pre pet dana, odnosno u nedelju 9. novembra dogodio se sličan incident na utakmici Prve beogradske lige između Omladinca iz Rajkovca i Rada.

Naime, tokom igre došlo je do jezive scene zbog koje su navijači panično počeli da beže sa tribina, a sve se dogodilo u 70. minutu igre. U haosu koji je nastao, jedno dete je palo pokušavajući da se skloni na sigurno, a preko njega je pretrčao jedan od ljudi iz mase.

Kako je objavila instagram stranica "192.rs" vidi se kako dečak pada, a zatim u potpunosti nestaje u stampedu koji je nastao.

Nije poznato šta je tačno izazvalo ovakvu reakciju navijača, ali se nedugo potom na delu tribine odakle je nastala panika pojavilo nekoliko mladića sa navijačkim šalovima i kapuljačama.

Autor: Iva Besarabić