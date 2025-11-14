PORAZ SRBIJE OSTAO U SENCI JEDNOG FUDBALERA! Ovako su engleski mediji videli meč na Vembliju: Orlovi u drugom planu, sve zbog SKANDALOZNOG poteza

Kristijano Ronaldo ukrao je šou, te bacio meč Engleske i Srbije u drugi plan tamošnjih medija

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Orlovi su poraženi u Londonu od Engleske 2:0 (1:0), i uz trijumf Albanije u Andori (1:0) ostali i bez teorije da se domognu drugog mesta i baraža.

Golove za domaćina postigli su Saka u 28. i Eze u 90. minutu, a tamošnji mediji nisu ovaj meč stavili u centar pažnje svojih portala.

Naime, Kristijano Ronaldo i njegov skandalozan potez vredan crvenog kartona u potpunosti su ukrali šou u odnosu na meč na Vembliju, pa su glavne vesti na engleskim portalima vezane upravo za Portugalca.

Ipak, svi engleski mediji malo pažnje posvetili su i meču na Vembliju, za koji su istakli sledeće...

Tabloid "San" objavio je tekst sa naslovom "Engleska na pragu nikada viđene istorije kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nakon lake pobede od 2:0 nad Srbijom" gde u centar pažnje stavljaju podatak kako nijedna reprezentacija nije uspela da prođe kvalifikacije za Mundijal u Evropi bez primljenog gola u slučaju da je morala da odigra šest ili više utakmica. Sada za to ima priliku upravo Engleska.

"Gardijan" piše kako su "Saka i Eze potopili Srbiju, a Engleska održala savršen rezultat u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo", a "Miror" ima tekst sa naslovom "Bukajo Saka savršeno odgovara na zahtev Tomasa Tuhela u meču Engleska protiv Srbije".

"Dejli Mejl" je takođe analizirao sam meč, te se uglavnom posvetio igri engleske reprezentacije.

Autor: D.Bošković