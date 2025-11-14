ZAVRŠENO SVETSKO AMATERSKO PRVENSTVO U ŠAHU

U Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, na izuzetno posećenoj svečanosti juče je zatvoreno FIDE Svetsko školsko prvenstvo u šahu. Podsećamo da je na ovom takmičenju učestvovalo 284 takmičara iz 51 nacionalne federacije.

Na završnoj svečanosti prilikom dodele pehara, medalja i diploma prisutnima su se obratili Saša Jevtić, direktor turnira, Ozgur Solakoglu, predstavnik Međunarodne šahovske federacije, Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije i Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja koji je i proglasio takmičenje zatvorenim.

Ozgur Solakoglu se u svom izlaganju posebno zahvalio organizatoru na izuzetnom nivou organizacije i istakao da će Vrnjačka Banja biti domaćin još dva FIDE prvenstva u 2026. godini.

-Tokom ovih devet dana, bili smo svedoci izuzetne slave u čast šaha. Od prvog poteza do poslednjeg kola, igrači iz celog sveta pokazali su ne samo veštinu i rešenost, već i pravi duh amaterskog takmičenja — gde strast i poštovanje prema igri blistaju iznad svega.Našim pobednicima — čestitke.Svakom učesniku — hvala. Učinili ste da ovo prvenstvo bude živo, konkurentno i nezaboravno. Bilo da ste pobedili ili naučili nešto novo, doprineli ste nečemu zaista posebnom.Našim domaćinima — Šahovskom savezu Srbije, gradu i ljudima Vrnjačke Banje, sudijama, volonterima i osoblju — stvorili ste atmosferu u kojoj je šah mogao da cveta, a prijateljstva da se uspostavljaju., rekao je Solakoglu.

Andrija Jorgić predsednik Šahovskog saveza Srbije istakao je da je izuzetno ponosan što je bio deo ove šahovske manifestacije.

-Voleo bih da istaknem i jedan interesantan podatak, a to je da je između najmlađeg učesnika na ovom prvenstvu koji ima svega 6 godina i najstarijeg koji ima 89, razlika u starosti osam decenija, što može jedino da pruži šah i više nijedan sport.Ne zaboravite da je šah viteška igra i da onaj koji sedi preko puta vas nije neprijatelj već protivnik za šahovskom tablom, poručio je Jorgić.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović čestitao je pobednicima na ostvarenim rezultatima i uputio zahvalnost Šahovskom savezu Srbije kao i Svetskoj šahovskoj federaciji na ukazanom poverenju.

-Svedočili smo susretu različitih kultura koje su pronašle zajednički jezik na 64 polja. U ovom takmičenju nisu bile presudne titule, već upravo ljubav prema ovoj plemenitoj igri, a ta ljubav se videla u svakoj partiji.Ponosni smo što je Vrnjačka Banja bila dom tokom šahovskog prvenstva i što smo ovim prvenstvom nastavili da gradimo svoju reputaciju prestižne destinacije za vrhunske šahovske događaje, poručio je Đurović.

Kada je reč o učesnicima, najbolje rezultate postigli su predstavnici Mongolije sa osvojene 2 zlatne medalje, zatim predstavnici Srbije sa osvojene tri medalje-zlatne, srebrne i bronzane.

Najbolje šahistkinje u grupi rejtinga do 1700 su Mouza, Nasser Alshamsi (UAE) sa osvojenih 7 poena, zatim predstavnica Kazahstana Kuanyshbay Ayala, 6,5 poena dok je treće mesto osvojila Disha, UA iz Indije.

U open sekciji do 1700 prvo mesto pripalo je takmičaru iz Kirgistana, Dyahaparov Medet (8 poena), drugi je Pathak Anshu Kr iz Indije (7,5 poena), a treće mesto zauzeo je Dulguunjargal Dashdavaa iz Mongolije (7,5 poena)

Najuspešnije šahistkinje u grupi rejtinga do 2000 su Khuslenzaya Baldanjantsan iz Mongolije (8 poena), Wang Minging iz Nemačke (7 poena), i Kanzler Karina Daniela Ferreira iz Brazila (5,5 poena).

U open sekciji rejtinga do 2000 prvo mesto osvojio je Jakovljević Dejan iz Srbije sa osvojenih 8 poena, drugo mesto pripalo je takmičaru Vo Hoang Quan iz Vijetnama (7,5 poena) dok je treći takmičar iz Kazahstana Abuzyarov Arlan (7 poena).

U grupi rejtinga do 2300 najbolje šahistkinje su Saikhanchimeg Tsogtsaikhan iz Mongolije (5,5 poena), zatim Ivaschenko Anna (4,5 poena) i Antonova Nadezhda iz Tadžikistana (4 poena).

Nagrade najboljima u open sekciji do 2300 pripale su Kudrin Ivanu ( 7 poena), drugo mesto Krivenko Segei iz Srbije (7 poena) i Pogorelskikh Sergei (7 poena).

Autor: Iva Besarabić