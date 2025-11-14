SVET SPORTA TUGUJE: Preminuo Saša Đorđević, banjička legenda

Fudbalski svet pogodila je tužna vest, preminuo je nekadašnji fudbaler Rada Saša Đorđević.

Ovu vest podelio je na društvenim mrežama nekadašnji superligaš FK Rad.

- S velikom tugom primili smo vest da nas je, posle teške bolesti, napustio naš nekadašnji igrač Saša Đorđević, čovek koji je sa ponosom nosio dres Rada i odigrao više od 60 utakmica za naš klub.

Njegov borbeni duh, posvećenost i ljudskost ostaće zauvek upamćeni među svima koji su ga poznavali.

Porodici i najbližima upućujemo najiskrenije saučešće - navode iz Rada.

Pored dresa "građevinara" Đorđević je nosio dres Željezničara, Šaktera, Bunjodkora, a karijeru je završio u Sinđeliću.

Autor: Dalibor Stankov