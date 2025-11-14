PARTIZAN PORAŽEN OD FENJERAŠA: Sramota crno-belih u Lionu – Asvel slavio 88:87!

Košarkaši Partizana doživeli su sedmi poraz u Evroligi. U 11. kolu crno-beli su poraženi od Asvela u Lionu rezultatom 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24).

Partizan je sada na učinku 4-7, dok je Asvel stigao do treće pobede (3-8).

Statistika igrača

Braun – 20 poena

Vašington i Osetkovski – po 16

Pokuševski – 12

Milton – 10

Kod domaćina najefikasniji su bili Votson sa 18 i Lajti sa 16 poena.

Loš početak i pad u finišu

Crno-beli su katastrofalno otvorili meč i gubili 2:16 posle pet minuta igre, pa je trener Željko Obradović već tada potrošio dva tajm-auta. Iako su uspeli da se približe i u finišu čak poveli (75:79 posle zakucavanja Bruna Fernanda), usledio je novi pad – pet uzastopnih promašenih napada i serija domaćina 9:0, koja je odlučila pobednika.

Partizan je neposredno pre meča ostao bez Tajrika Džonsa, koji se povredio na zagrevanju, ali opravdanje za lošu igru ne može da bude ni odsustvo Karlika Džonsa, Marinkovića, Parkera, Nakića i Lakića.

Sledeći mečevi

U 12. kolu Partizan će ugostiti Fenerbahče, dok Asvel igra francuski derbi sa Monakom.

Autor: Dalibor Stankov