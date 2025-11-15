ŠOK U DENVERU - POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ! Upaljen alarm kod Nagetsa, Srbina čeka pauza?!

Srpski reprezentativac je na samom startu sezone u najužem krugu favorita za MVP trofej.

Igra fenomenalno, a nakon što je odigrao brutalnu utakmicu sa 55 poena, u Denveru je upaljen alarm.

Nikola Jokić se povredio.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Timberwolves:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Left Wrist Sprain)



OUT:

Christian Braun (Left Ankle Sprain)

Cam Johnson (Right Biceps Strain)#MileHighBasketball pic.twitter.com/thOf72i9qS — Denver Nuggets (@nuggets) 15. новембар 2025.

Prema informaciji koju su Nagetsi plasirali u javnost, Somborac je povredio zglob leve ruke i zbog toga nije izvesno da li će igrati na narednoj utakmici protiv Minesote.

Ekipa iz Kolorada će sigurno biti bez Kristijana Brauna i Kema Džonsona, dok trenutno nije poznato da li će trener Dejvid Adelman moći da računa na Srbina.

Autor: A.A.