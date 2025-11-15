Mijailović najavio velike promene: Evo kakva je Obradovićeva budućnost u Partizanu!

Ogromnih problema ima Partizan od starta sezone, a eskalacija loših rezultata stigla je sinoć u Lionu. Asvel, večiti "fenjeraš" Evrolige, savladao je crno-bele u 11. kolu elitnog takmičenja čime je otvorena Pandorina kutija u Humskoj. Navijači su nezadovoljni izdanjima košarkaša, raspored u narednim nedeljama ne ide na ruku izabranika Željka Obradovića i svima je jasno da je pod hitno potrebna bilo kakva šok terapija.



Obradović se na konferenciji za medije obrušio na kompletnu ekipu, istakao je da se svi ponašaju nenormalno i da niko ne razmišlja o utakmici. Dan nakon poraza u Francuskoj oglasio se i prvi čovek Partizana - Ostoja Mijailović, koji je u razgovoru za "Sportklub" istakao da je nedisciplina jedan od glavnih problema kompletne ekipe.

- S početka sezone sam rekao koja su naša tri cilja. Jedan od tri je disciplina u ekipi, očigledno se taj cilj ne ostvaruje… Takođe ćemo o tome razgovarati. Juče u toku dana je svima u klubu isplaćena redovna plata, klub je likvidan i plaća svoje obaveze na vreme, to je posao uprave. Planiram da povučem potez u narednom periodu, ali ću o tome razgovarati sa svojim saradnicima, ne sa medijima - rekao je Ostoja Mijailović.

Naravno, nakon serije loših rezultata i status Željka Obradovića na klupi Partizana je pod znakom pitanja. Ipak, Mijailović ističe da jedan od najboljih trenera Evrope svih vremena ima potpunu podršku cele uprave.

- Željko Obradović će uvek imati moje povrenje, dok sam ja ili on u klubu. Padovi i loši rezultati su mogući tokom jedne sezone, isto kao što je moguć dobar rezultat. Ja mislim da sve imamo što nam je potrebno da budemo bolji, očekujem da krenemo da pobeđujemo - podvukao je Mijailović.

Autor: D.Bošković