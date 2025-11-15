AKTUELNO

Košarka

DUŠKO IVANOVIĆ CENTRALNA TEMA U EVROLIGI! Zbog jednog poteza svi su u neverici! Bivši trener Zvezde se oglasio i pokušao sve da objasni: To je bila moja odluka!

Duško Ivanović našao se u centru pažnje pošto nije ubacio najboljeg igrača svog tima, Karsena Edvardsa u igru kada se meč između Barselone i Virtusa lomio

Košarkaši Barselone savladali su Virtus iz Bolonje sa 88:81, a posle novog evroligaškog poraza u centru pažnje javnosti našao se trener italijanskog tima Duško Ivanović.

Virtus je mogao da savlada Barsu, ali je Ivanović izostavio najboljeg igrača ekipe, Karsena Edvardsa, u trenucima kada se meč lomio.

Do poslednje četvrtine Edvards je dao 13 poena, a onda je celu četvrtu deonicu odgledao sa klupe.

- To je bila moja odluka - kratko je objasnio Ivanović, pa se osvrnuo na utakmicu:

- Čestitam Barseloni. Mislim da smo večeras propustili dobru priliku da odnesemo pobedu, jer smo u jednom trenutku kontrolisali utakmicu i uspeli da izgradimo lepu prednost. Zatim je, zahvaljujući tim trojkama, Barselona promenila ritam igre. Od tog momenta nismo igrali odbranu na nivou, a Barselona je stekla samopouzdanje u igri, uz čvrstu odbranu koja im je omogućila da naprave prednost od 7, 8 poena. Posle toga je bilo teško igrati.

Zatim je Ivanović dodao:

- Kad smo poveli sa šest poena, tri puta smo loše odbranili, dozvolivši im da pogode te trojke koje su im dale samopouzdanje da igraju snažno i efikasno i u odbrani. Mislim da je to bio ključni trenutak utakmice koji nismo uspeli da prevaziđemo. Ne igramo u gostima kao kod kuće, ali mislim da smo večeras igrali prilično dobro. Pobeda nam je izmakla zbog naših grešaka - zaključio je Duško Ivanović.

Autor: D.Bošković

