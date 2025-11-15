KAD VIDI JOKIĆA 'NIJE MU DOBRO' Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a

Novo dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.

Nikola Jokić je na maestralan način otvorio sezonu, radi aspolutno sve na terenu, ubacuje 28.8 poena u proseku, deli 10.9 asistencija i hvata čak 13.1 skok po utakmici.

Još više je impresivno što na terenu provodi oko 33 minuta, što bi mu u proseku bilo najmanje od sezone 2019/20, tako da često odmara jer Denver ubedljivo pobeđuje svoje rivale.

Nagetsi igraju sjajnu košarku, vezali su šest pobeda i pokazuje se da je uprava odradila sjajan posao preko leta dovođenjem igrača poput Džonsona, Hardaveja, Brauna i Valančijunasa.

Što se tiče večerašnjeg meča, irektan rival Jokiću biće višestruki osvajač nagrade za najboljeg defanzvica NBA lige Rudi Gober.

Iako stalno osvaja tu prestižnu nagradu, tradicionalno nema odgovor za Nikolu koji redovno dominira protiv njega, Francuz ne zna kako da ga zaustavi i očekujemo novo sjajno izdanje najboljeg košarkaša sveta, a dodatnu veru nam daje to što je na poslednjih par mečeva Džoker napadački izuzetno raspoložen (32,35,55 poena na zadnje tri utakmice).

Autor: D.Bošković