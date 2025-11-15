PAUNOVIĆ ZABRINUO: Bez Vlahovića na Letoniju?!

Fudbalska reprezentacija Srbije u nedelju od 18 časova dočekuju selekciju Letonije u poslednjem meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pred ovaj duel medijima se obratio novi selektor Veljko Paunović i pritom obelodanio da je nastup Dušana Vlahovića u Leskovcu upitan.

- Dušan Vlahović je završio utakmicu protiv Engleske sa velikim bolovima i pod znakom je pitanja. Mislim da je on glavni znak pitanja. A što se drugih tiče više je faktor oporavka. Danas smo gledali CK indikatore i igrači imaju i dalje visoke, pa će sutra biti promena - rekao je Paunović.

Podsećamo, Paunović je svoj debi imao protiv Engleske na Vembliju u četvrtak, kada je srpska selekcija poražena rezultatom 2:0.

Očigledno je na ovom susretu napadač Juventusa zaradio povredu, a naša reprezentacija u nedelju će igrati meč bez rezultatskog značaja, pošto smo izgubili sve šanse da se plasiramo na Svetsko prvenstvo.

