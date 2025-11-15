EMOTIVNI LUKIĆ NA KRAJU KVALIFIKACIJA: Veliki neuspeh što nismo otišli na SP, klub ne može da me spreči da igram za Srbiju

Fudbaler reprezentacije Srbije Saša Lukić rekao je da je neodlazak na Svetsko prvenstvo veliki neuspeh i istakao da "orlovi" moraju uvek da imaju visoke ciljeve.

Lukić je rekao da dobro poznaje sistem rada novog selektora Veljka Paunovića.

- Selektora znam još iz mlađih selekcija i ja nisam bio na tom SP i nisam osvojio zlato, ali sam bio srećan koliko i oni jer je urađena velika stvar na velikom takmičenju. Većina momaka poznaje selektora, pa su nas pitali za njega oni koji ga ne znaju i rekli smo sve najbolje o njemu. U mlađim selekcijama sam video o kakvom se čoveku i treneru radi i video sam pristup i kako moramo da postupamo - rekao je Lukić na današnjoj konferenciji za medije u Leskovcu, pred sutrašnju utakmicu protiv Letonije kojom Srbija zatvara neuspešan ciklus kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Posle dva vezana velika takmičenja na kojima je igrala, Srbija neće igrati na Mondijalu sledećeg leta.

- Apsolutno se slažem da je veliki neuspeh što nismo otišli na SP jer reprezentacija Srbije mora da ima visoke ciljeve i da ide na velika takmičenja. Ja sam siguran i verujem u to da će se situacija promeniti u budućnosti. Kad krenu kvalifikacije trebalo bi da razmišljamo šta da napravimo tamo, a ne samo da odemo na SP. U tom pravcu bi trebalo da idemo. Uvek ja odlučujem da li ću igrati za reprezentaciju, a ne klub i kada god dobijem poziv ja ću biti tu. Klub ne može da me spreči da ja dođem ili ne dođem. Svaki igrač bi trebalo tako da pristupi - zaključio je fudbaler Fulama.

Autor: D.Bošković