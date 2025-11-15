JANIK SINER UŠAO U ISTORIJU TENISA: Još je samo Đokoviću i Federeru OVO pošlo za rukom

Italijanski teniser Janik Siner ostvario je istorijski uspeh na ATP Finalu u Torinu, postavši tek treći igrač u istoriji tenisa koji je uspeo da se plasira u finale svih četiri Grend slem turnira u istoj godini, plus finale Završnog mastersa!

Siner, koji je trenutno drugi na ATP listi, pridružio se Rodžeru Federeru i Novaku Đokoviću, ali je istovremeno ušao u istoriju kao najmlađi kome je to pošlo za rukom – sa samo 24 godine i 91 dan.

Pobedom protiv Australijanca Aleksa de Minora, Siner je obezbedio treći uzastopni plasman u finale. Takođe, nastavio je svoju dominaciju na tvrdoj podlozi u dvorani, ostvarivši 30. uzastopnu pobedu na ovoj podlozi, čime je dodatno potvrdio svoj status jednog od najboljih tenisera današnjice.

Siner će u finalu ATP Finala igrati protiv pobednika meča između španskog tenisera Karlosa Alkaraza, trenutnog broja jedan na ATP listi, i Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji je osmi na svetu.

Autor: Iva Besarabić