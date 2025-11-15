POTVRDILE STATUS FAVORITA: Košarkašice Srbije maksimalne u kvalifikacijama za Eurobasket

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije u nastavila je odličan start kvalifikacija za Evrobasket 2027, savladavši Portugal rezultatom 77:51 u drugom kolu Grupe G. Ovom pobedom, Srbija je novembarski FIBA prozor završila maksimalno, sa dve pobede iz dva meča, potvrdivši status favorita u grupi sa tri reprezentacije.

U timu selektora Miloša Pavlovića najefikasnije su bile Dragana Stanković i Maša Janković, koje su postigle po 14 poena, dok su Ivana Raca i kapitenka Jovana Nogić dodale po 11 koševa. Sam početak susreta nagoveštavao je dominaciju Srbije: selekcija sa Balkana krenula je sa 5:0, a ključne akcije ostvarene su zahvaljujući Aleksandri Stanaćev i Dragani Stanković, koja je posle sjajne odbrane istrčala kontru i pogodila sa distance.

Portugal je kratko uzvratio serijom od šest poena, ali je Maša Janković prekinula nalet rivala, a Srbija je do kraja prve četvrtine već imala dvocifrenu prednost - 23:12. Druga deonica bila je izjednačenija; Portugal je serijom od 7:3 smanjio zaostatak, što je nateralo Pavlovića da odmah uzme tajm-aut i konsoliduje svoj tim. Iako su gošće konstantno pretili otvorenim šutevima, srpske košarkašice sačuvale su prednost i na pauzu otišle sa pet poena razlike - 36:31.

Drugo poluvreme donelo je borbenu igru, ali Srbija je uspevala da kontroliše rezultat i nekoliko puta dolazila do dvocifrene prednosti (13 poena). U poslednjoj četvrtini Portugal se potpuno raspao, što je omogućilo Srbiji da rutinski završi meč sa 77:51, ostvarivši treću pobedu u kvalifikacijama i potvrdivši sjajnu formu.

Naredni mečevi kvalifikacija na programu su u martovskom FIBA prozoru 2026. godine: 11. marta Srbija dočekuje Island, dok će 14. marta gostovati u Portugaliji. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj, iz Grupe G u drugu rundu plasiraće se dva najbolja tima, što dodatno povećava značaj svakog osvojenog boda u grupi sa samo tri selekcije.

Autor: Iva Besarabić