LUDNICA U ZENICI! Bosna i hercegovina nakon preokreta slavila nad Rumunijom i obezbedila baraž za Mundijal

Fudbaleri Bosne i Hercegovine slavili su nad Rumunijom sa 3:1 (0:1) u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.
Poveli su gosti golom Birligea u 17. minutu, a preokret u Zenici viđen je u drugom poluvremenu.
BiH je pogotkom kapitena Edina Džeka u 49. minutu stigla do izjednačenja, a preokret domaćoj ekipi doneo je Barjaktarević u 80. minutu.
Konačan rezultat postavio je Tabaković u četvrtom minutu sudijske nadoknade.
Bosna i Hercegovina je ovim trijufom obezbedila baraž za Svetsko prvenstvo.
Autor: Iva Besarabić