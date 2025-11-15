LUDNICA U ZENICI! Bosna i hercegovina nakon preokreta slavila nad Rumunijom i obezbedila baraž za Mundijal

Fudbaleri Bosne i Hercegovine slavili su nad Rumunijom sa 3:1 (0:1) u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.

Poveli su gosti golom Birligea u 17. minutu, a preokret u Zenici viđen je u drugom poluvremenu.

BiH je pogotkom kapitena Edina Džeka u 49. minutu stigla do izjednačenja, a preokret domaćoj ekipi doneo je Barjaktarević u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Tabaković u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Bosna i Hercegovina je ovim trijufom obezbedila baraž za Svetsko prvenstvo.

Autor: Iva Besarabić