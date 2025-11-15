OVO ĆE BITI SASTAV SRBIJE ZA UTAKMICU SA LETONIJOM: Paunović pravi najmanje četiri izmene u odnosu na Englesku

Zvanično je kraj, ali je istovremeno i novi početak fudbalske reprezentacije Srbije koja će u nedelju veče (18.00) odigrati svoj poslednji meč kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine!

Orlove tamo nećemo gledati, to je bilo jasno posle poraza od Engleske na Vembliju, ali je na njima da pobedom "časte" novog selektora Veljka Paunovića i najave bolje dane.

Srbija će protiv Letonije definitivno igrati u izmenjenom sastavu, u odnosu na onaj u Engleskoj. Formacija ostaje ista 4-2-3-1, dok su povrede pojedinih igrača prouzrokovale rotacije. I ne samo povrede, već i činjenica da Paunović želi da isproba i neke druge igrače.

Tako će se na gol vratiti Đorđe Petrović, jer je Predrag Rajković branio na Vembliju. U odbrani ćemo gledati Ognjena Mimovića, Nikolu Milenkovića, Strahinju Pavlovića i, prema nekim najavama, Mihaila Ristića na levoj strani.

Ristić bi, dakle, trebalo da zameni Aleksu Terzića, dok će Lazar Samardžić na teren od prvog minuta umesto povređenog Ivana Ilića. Dilema je hoće li Nemanja Gudelj igrati od starta, ili pak Aleksandar Stanković. Saša Lukić je "zacementiran" u veznom redu.

Filip Kostić, kapiten orlova u prethodnoj utakmici, dejstvovaće po levoj strani, na desnoj će ponovo biti Andrija Živković, dok će Luka Jović u napad umesto povređenog Dušana Vlahovića. Podsetimo, Paunović je iz U21 selekcije prekomandovao Jovana Miloševića kako bi "popunio" broj napadača.

Postava Srbije bi trebalo da izgleda ovako: Petrović, Mimović, Milenković, Pavlović, Ristić, Gudelj (Stanković), Lukić, Samardžić, Živković, Kostić, Jović.



Autor: Iva Besarabić