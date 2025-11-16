Jokiću ni povreda ne može ništa: Srbin uništio Minesotu i upisao sedmi tripl-dabl ove sezone

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su ekipu Minesote u gostima rezultatom - 123:112 (29:31, 26:29, 32:26, 36:26), i tako upisali sedmu uzastopnu pobedu u NBA ligi.

Najefikasniji pojedinac susreta u Mineapolisu bio je, kao prema očekivanjima, najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (30)! Somborski centar, čiji je nastup, podsetimo, bio neizvestan zbog istegnuća zgloba, meč je završio sa 27 poena, 11 skokova i isto toliko asistencija, i tako upisao sedmi tripl dabl u ovoj sezoni najjače lige sveta.

Gostujući tim je znatno bolje otvorio meč, pošto je zonskom odbranom i maestralnom organizacijom igre korpulentnog Sombora vrlo brzo izgradio dvocifrenu prednost (17:5). Međutim, serija Nagetsa dugo nije potrajala. U završnih pet minuta prve deonice probudio se krilni centar Džulijus Rendl, pokrenuo napad Minesote i doneo potpuni preokret, pa su "vukovi" prvi kvartal završili sa dva poena više 31:29.

Slična slika viđena je i u drugoj četvrtini. Ekipе su se smenjivale u vođstvu, trener bivšeg NBA šampiona Dejvid Adelman je pokušao da kombinacijom Jokića i Valančijunasa dođe do osetne prednosti, ali je domaća ekipa opet imala bolji finiš. Serijom poena u završnici ekipa iz Mineapolisa je na veliki odmor otišls sa pet poena viška - 60:55.

Kada se činilo da Minesota hvata ritam i polako preuzima kontrolu, Denver je dobio neočekivanog junaka. Tim Hardavej Džunior je, u trenucima kada je srpski centar odmarao, potpuno preuzeo odgovornost na sebe. Letošnje pojačanje Nagetsa ubacilo je 13 poena u trećoj deonici, razigralo čitav napad i vratilo prednost na stranu tima iz Kolorada uoči poslednjeg kvartala - 87:86.

Nagetsi su u odlučujućoj deonici ponovo zategli odbranu, vratili se zonskom pristupu i stekli potpunu kontrolu. Jokić je igrao taman koliko je trebalo, bez forsiranja, sa nekoliko laganih poena, pametnim asistencijama i odličnim defanzivnim reakcijama. Minesoti nije pomogao ni kratki nalet Entonija Edvardsa, koji je vezao pet poena u finišu pokušavajući da unese neizvesnost. Denver je preko Jokića i Arona Gordona imao odgovor na svaki pokušaj povratka domaćih i rutinski je priveo meč kraju - 123:112.

