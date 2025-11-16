AKTUELNO

PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Nova potresna scena sa fudbalskih terena

Izvor: Sport, Foto: Pixabay.com ||

Tužne vesti dolaze nam iz ukrajinskog Lucka, gde je bivši reprezentativac Ukrajine u fudbalu Andrij Polunjin preminuo tokom utakmice vetarana

Brojni ukrajinski, ali i ruski i nemački klubovi javili su se tim povodom i izrazili tugu i saučešće porodici.

Nekadašnji fudbaler Šahtjora iz Pavlograda, Dnjepra, CSKA iz Kijeva, Karpata, Keivbasa, Nirnberga, Sankt Paulija, Rot-Vajs Esena, i čovek koji je devet puta nosio dres Ukrajine uz jedan dat gol je preminuo od posledica srčanog udara.

Polunjin je tokom karijere bio viceprvak Ukrajine sa Dnjeprom 1993. godine, a bio je i treći u izboru za najboljeg fudbalera ove države četiri puta, 1992, 1995, 1996. i 1998. godine.

Nakon igračke karijere uglavnom je obavljao funkcije u pojedinim klubovima, najduže u Naftoviku-Ukrnafta.

Autor: D.Bošković

