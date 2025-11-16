ČETIRI ZLATA, JEDNO SREBRO I DVE BRONZE! Mladi srpski strelci osvojili sedam medalja drugog dana turnira u Šamorinu

Srpski strelci osvojili su ukupno sedam medalja, četiri zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane, drugog dana 29. turnira "Olimpijske nade" u slovačkom Šamorinu, preneo je danas Streljački savez Srbije.

Anđelija Stevanović, koja je prvog dana uzela bronzu u miksu, trijumfovala je u disciplini vazdušna puška za mlađe juniorke i kadetkinje. Evropska vicešampionka je ostvarila rezultat 632,6 krugova u kvalifikacijama, a finale je završila sa 251,3 kruga. Bronzu u ovoj disciplini osvojila je Ana Pejić.

Natalija Jovanović osvojila je zlato vazdušnom puškom u kategoriji juniorki.

David Savić osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji strelaca puškom do 18 godina.

U disciplini pištolj za kadete i mlađe juniore Srbija je osvojila prva dva mesta: pobedio je Matija Kvasnevski, dok je srebro pripalo Mateji Dimiću.

Tea Mikec osvojila je bronzanu medalju u takmičenju mlađih juniorki i kadetkinja pištoljem.

Turnir se završava pojedinačnim nadmetanjima u jedinstvenoj juniorskoj kategoriji.

Autor: D.Bošković