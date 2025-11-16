ŠOK ZA ZVEZDU PRED GOSTOVANJE CEDEVITI! Crveno-beli nisu favoriti protiv Cedevite! Pogledajte kvote koje su sve iznenadile

Cedevita Olimpija i Crvena zvezda odmeriće snage danas od 17 časova u "Areni Stožice" u Ljubljani.

Nakon velikog trijumfa nad Monakom u Evroligi, Zvezdu očekuje neugodno gostovanje u regionalnoj ABA ligi.

Crveno-beli će u ponedeljak od 17 časova u dvorani Stožice odmeriti snage sa ekipom Cedevita Olimpije.

Prema kladionicama, Cedevita jeste favorit na današnjem meču. Kvota na pobedu crveno-belih iznosi 2.10, dok se trijumf domaće ekipe plaća koeficijentom 1.80.

Zvezda blista u elitnom takmičenju, trenutno je na deobi prvog mesta sa skorom 8-3 i kao veliki favorit stiže u Ljubljanu. Međutim, posle izuzetno napornog duplog kola crveno-bele očekuje izuzetno težak zadatak protiv silno motivisanog rivala.

Cedevita trenutno zauzima 3. mesto u Grupi B sa skorom 4-1, dok je Zvezda trenutno na 6. poziciji sa 3-2.

Autor: D.Bošković