ČUVENI TENISER OŠTRO O NEMCU 'Zverev nema nikakav plan, treba da se povuče na neko vreme'

Bivši četvrti reket sveta ne vidi nikakav smisao u onome što trostruki grend slem finalista prikazuje u svojoj igri.

- Trenutno, ne vidim da ima bilo kakav plan kada kroči na teniski teren. Svi znamo da poseduje fantasičan servis, ali na forhendu je vrlo ranjiv jer uvek kasni. Mislim da bi trebalo da se povuče na neko vreme kako bi se ponovo pronašao - istakao je četvrorostruki polufinalista Vimbldona za Eurosport.



Oduvek je Saši falilo agresivnosti. Deluje kao da u trenucima koji su mogli da mu donesu najveće titule nije imao hrabrosti da napadne.



- Često se odlučuje na pasivan pristup, napravi korak unazad i čeka da protivnik napravi grešku. Na ovom nivou to ne funkcioniše. Nema sumnje da je sjajan igrač, treći je na planeti, ali osećam da njegova igra ne ide u dobrom pravcu - zaključio je 51-godišnjak iz Oksforda.

Zverev je posle finala Australijan opena i titule na ATP 500 turniru u Minhenu potpuno potonuo u drugom delu sezone. Najbolji rezultat bio mu je polufinale mastersa u Parizu, gde mu je samo jedan gem prepustio Janik Siner. Na ATP finalu u Torinu eliminisan je u grupnoj fazi, pošto ga je u meču za prolaz nadigrao Feliks Ože-Alijasim.

Autor: D.Bošković