PIROVA POBEDA SRBIJE! Prvenac Veljka Paunovića: Orlovi slavili protiv Letonije posle preokreta

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedom je završila kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija je u Leskovcu posle preokreta savladala Letoniju 2:1 (0:1).

Bio je ovo prvenac Veljka Paunovića na klupi "Orlova", ali pobeda nije donela Srbiji nikakvu takmičarsku korsti, pošto je izgubila sve šanse da se nađe na Mundijalu.

Strelci za Srbiju bili su Aleksandar Katai u 49. minutu i Aleksandar Stanković u 60. minutu. Gosti su vodili golom Vladislavsa Gutkovskisa u 12. minutu.

Srbija je takmičenje u kvalifikacionoj grupi K završila kao treća sa 13 bodova, jednim manje u odnosu na Albaniju. Prva je Engleska sa maksimalna 24 boda.

Letonija je četvrta sa pet bodova, a na začelju Andora sa jednim bodom.

TOK MEČA:

90+1' Šta je promašio Živković?!

Živković je izašao sam ispred golmana Letonije, ali je Matreviks odbranio.

85' Šansa za Srbiju

Erakvić je šutirao preko gola posle slobodnog udarca koji je izveo Stanković.

85' Gudelj menja Grujića

Marko Grujić je izašao, a ušao Nemanja Gudelj.

83' Izmena u gostujućem timu

Lukas Vapne je izašao, a ušao Ingars Pulis.

82' Velika šansa za goste

Jagodinskis je posle kornera bio najviši u skoku, ali je njegov pokušaj otišao pored stative.

80' Milošević menja Jovića

Jovan Milošević je zamenio Luku Jovića.

78' Dvostruka izmena kod gostiju

Izašli su Eduards Daškevičs i Maksims Toniševs, a ušli Kristers Penkevics i Vitalijs Jagodinskis.

75' Mimović propustio veliku šansu

Sjajna lopta Grujića, Mimović je izbio sam ispred golmana Letonije, ali je šutirao pored gola.

65' Dvostruka izmena u gostujućem timu

Izašli su Vladislavs Gutkovskis i Janis Ikaunieks, a ušli Marko Regža i Aleksejs Saveljevs.

62' Još jedna žuta karta za goste

Eduards Daškevičs je s leđa faulirao Grujića.

Drugi žuti karton na meču.

60' GOOOL! Prvenac Aleksandra Stankovića - 2:1

Prvenac Aleksandra Stankovića.

Živković je upisao još jednu asistenciju, a Stanković glavom dao gol.

Vezista Briža je sa 13-14 metara lepo uhvatio loptu Živkovića i glavom uz stativu poslao loptu u mrežu.

59' Prvi žuti na meču

Roberts Savalnieks je upisan posle oštrog starta na Kostiću.

Uleteo je klizeći s leđa i potkačio kapitena Srbije.

49' GOOOL! Aleksandar Katai - 1:1

Srbija je stigla do izjednačenja.

Živković je uposlio Kataija, a ovaj poslao loptu u mrežu.

Trostruka izmena u Srbiji

Izašlo su Strahinja Pavlović, Nemanja Radonjić i Saša Lukić.

Ušli su Ognjen Mimović, Aleksandar Katai i Aleksandar Stanković.

Kraj prvog poluvremena

izuzetno loše poluvreme

43' Velika šansa za Srbiju

Serija šansi za Srbiju. Gađali su Lukić, pa Kostić, pokušao je Grujić, ali bez uspeha.

40' Radonjić pokušao

Probio je po levoj strani Radonjić, šutirao, ali je Matreviks na mestu.

39' Nemoguća odbrana Rajkovića

Auu, šta je golman Stbije odbranio.

Dva puta su igrači Letonije šutirali iz kaznenog prostora i dva puta je Rajković sjajno intervenisao.

Drugi put je Vapne šutirao sa 6-7 metara snažno, ali je Rajković bio na mestu.

37' Rajković spasava Srbiju

Gutkovskis je gađao pod prečku, Rajković izbacio loptu u korner.

Prethodila je greška našeg tima na sredini terena. Previše grešaka veznog reda.

25' Grujić izblokiran

Još jedan pokušaj Grujića posle kornera, šutirao je ali je izblokiran.

15' Grujić loše šutirao

Jović je poslao povratnu loptu Grujiću, ali je njegov šut sa ivice kaznenog prostora otišao daleko od gola.

12' GOOOL! Letonija vodi - 0:1

Šok za Srbiju.

Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.

Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara je smestio u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama.

2' Prva prilika za Srbiju

Jović i Kostić su kombinovali, a Jović slabo šutirao sa desetak metara iskosa sa leve strane.

Pet promena u odnosu na meč sa Engleskom

U odnosu na utakmicu u Engleskoj, selektor Veljko Paunović je napravio pet promene.

Bekovske pozicije umesto Mimovića i Terzića zauzeli su Strahinja Eraković i Filip Kostić. Naravno, kapiten je nominalno bek pošto se očekuje ofanzivna postavka igre.

U srednjem redu nema povređenog Ivana Ilića, a umesto njega i Kostića koji je defanzivniji, igraće Nemanja Radonjić i Lazar Samardžić, kao i Marko Grujić koji menja Nemanju Gudelja.

Najisturenijeg ovog puta čini Luka Jović, umesto Dušana Vlahovića.

Autor: Iva Besarabić