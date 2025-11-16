(UŽIVO) SRBIJA - LETONIJA: Prvenac Stankovića, preokret Orlova

Fudbaleri Srbije u poslednjoj utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026 dočekuju Letonije.

"Orlovi" su izgubili šanse da se nađu na Svetskom prvenstvu, ali žele častan oproštaj pobedom.

TOK MEČA:

65' Dvostruka izmena u gostujućem timu

Izašli su Vladislavs Gutkovskis i Janis Ikaunieks, a ušli Marko Regža i Aleksejs Saveljevs.

62' Još jedna žuta karta za goste

Eduards Daškevičs je s leđa faulirao Grujića.

Drugi žuti karton na meču.

60' GOOOL! Prvenac Aleksandra Stankovića - 2:1

Prvenac Aleksandra Stankovića.

Živković je upisao još jednu asistenciju, a Stanković glavom dao gol.

Vezista Briža je sa 13-14 metara lepo uhvatio loptu Živkovića i glavom uz stativu poslao loptu u mrežu.

59' Prvi žuti na meču

Roberts Savalnieks je upisan posle oštrog starta na Kostiću.

Uleteo je klizeći s leđa i potkačio kapitena Srbije.

49' GOOOL! Aleksandar Katai - 1:1

Srbija je stigla do izjednačenja.

Živković je uposlio Kataija, a ovaj poslao loptu u mrežu.

Trostruka izmena u Srbiji

Izašlo su Strahinja Pavlović, Nemanja Radonjić i Saša Lukić.

Ušli su Ognjen Mimović, Aleksandar Katai i Aleksandar Stanković.

Kraj prvog poluvremena

izuzetno loše poluvreme

43' Velika šansa za Srbiju

Serija šansi za Srbiju. Gađali su Lukić, pa Kostić, pokušao je Grujić, ali bez uspeha.

40' Radonjić pokušao

Probio je po levoj strani Radonjić, šutirao, ali je Matreviks na mestu.

39' Nemoguća odbrana Rajkovića

Auu, šta je golman Stbije odbranio.

Dva puta su igrači Letonije šutirali iz kaznenog prostora i dva puta je Rajković sjajno intervenisao.

Drugi put je Vapne šutirao sa 6-7 metara snažno, ali je Rajković bio na mestu.

37' Rajković spasava Srbiju

Gutkovskis je gađao pod prečku, Rajković izbacio loptu u korner.

Prethodila je greška našeg tima na sredini terena. Previše grešaka veznog reda.

25' Grujić izblokiran

Još jedan pokušaj Grujića posle kornera, šutirao je ali je izblokiran.

15' Grujić loše šutirao

Jović je poslao povratnu loptu Grujiću, ali je njegov šut sa ivice kaznenog prostora otišao daleko od gola.

12' GOOOL! Letonija vodi - 0:1

Šok za Srbiju.

Gosti su poveli golom kapitena Gutkovskisa.

Vapne je prošao po desnoj strani i centrirao po travi, a Gutkovskis sa nekoliko metara je smestio u mrežu. Ovo je tek drugi gol Letonije ma gostujućem terenu u kvalifikacijama.

2' Prva prilika za Srbiju

Jović i Kostić su kombinovali, a Jović slabo šutirao sa desetak metara iskosa sa leve strane.

Pet promena u odnosu na meč sa Engleskom

U odnosu na utakmicu u Engleskoj, selektor Veljko Paunović je napravio pet promene.

Bekovske pozicije umesto Mimovića i Terzića zauzeli su Strahinja Eraković i Filip Kostić. Naravno, kapiten je nominalno bek pošto se očekuje ofanzivna postavka igre.

U srednjem redu nema povređenog Ivana Ilića, a umesto njega i Kostića koji je defanzivniji, igraće Nemanja Radonjić i Lazar Samardžić, kao i Marko Grujić koji menja Nemanju Gudelja.

Najisturenijeg ovog puta čini Luka Jović, umesto Dušana Vlahovića.

Autor: Iva Besarabić