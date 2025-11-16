ON JE VLADAR TENISA ZA OVU GODINU: Siner srušio Alkaraza u poslednjem finalu ove sezone

Šesto finale između dva nova vladara tenisa i tek druga pobeda, ali za kraj i jedna od slađih za Janika Sinera!

Italijanski teniser uspeo je da ponovi Vimbldon i na Završnom mastersu u Torinu srušio Karlosa Alkaraza posle više od dva sata borbe sa 2-0, po setovima 7:6(5), 7:5.

Italijanski teniser je u meču punom naboja i duelu sa samo tri brejka u drugom setu, uspeo da porazi prvog igrača na listi, koji će sezonu i završiti kao najbolji na svetu. Bilo je turbulentno tokom samog okršaja.

Prvi set protekao je uz samo jednu brejk, ujedno i set loptu za Alkaraza pri rezulatu 6:5 za njega, koja, naravno, nije iskorišćena. Ipak, ovaj deo meča obeležio je veliki užas na tribinama.

Naime, u četvrtom gemu na susretu, dogodila se višeminutna pauza, pošto je nekome na tribinama pozlilo. Tokom turnira su u Torinu već preminula dva navijača, a nadamo se da je sa ovom osobom sve u redu.

Janik Siner je prvi set rešio u taj-brejku i to pošto je divnim lobom na 5:4 sebi doneo dve set lopte, od kojih je prvu iskoristio.

Autor: Iva Besarabić