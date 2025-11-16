AKTUELNO

Fudbal

ALEKSANDAR STANKOVIĆ POSLE DEBITANTSKOG GOLA: Osećaj koji ne mogu da opišem

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Utakmica protiv Letonije ostaće zauvek upamćena u karijeri Aleksandra Stankovića.

Stanković je u 60. minutu doneo pobedu Srbiji protiv Letonije svojim prvencem.

Zanimljivo je što je Aleksandar na istovetan način kao njegov otac Dejan Stanković na debiju 1998. godine postigao prvi gol u dresu reprezentacije.

Posle utakmice mladi reprezentativac Srbije sijao je od sreće.

"Nisam mogao da verujem, osećaj koji ne mogu da opišem. To sam sanjao kao dete, to se ostvarilo. Neverovatan osećaj. Kada imate ovakve igrače pored sebe, to sve olakšava, zbog njih sam se uklopio u tim i zahvaljujući njima se lepo osećam na terenu. Dao sam gol za Srbiju za reprezentaciju, to ću dugo sanjati. Ovo je početak. Karijera je dugačka. Lep početak", poručio je Aleksandar Stanković.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Stanković

#Reprezentacija

#Srbija

#fudbal

#orlovi

POVEZANE VESTI

Domaći

Pevač na koncertu u Ljubljani oduševio stajlingom od skoro 50 hiljada evra: Svi gledali u Bobana Rajovića, a jednim gestom rasplakao publiku (VIDEO)

Domaći

TAJNA OLIVERE MARKOVIĆ OTKRIVENA NAKON NJENE SMRTI! Jednu umrlicu je celog života čuvala kao oči u glavi - ta nepravda ju je uništavala iznutra! (FOTO

Fudbal

'Kada kažem da sam Bog, ne šalim se' Hit intervju Zlatana Ibrahimovića - potpuno otvoreno o SVIM TEMAMA: Oni koji kažu da je fudbal bolji od se*sa ima

Domaći

'SREĆAN SAM ŠTO SAM BIO ČOVEK KOJEG SI...' Dado Topić se oprašta od Slađane Milošević EMOTIVNIM rečima, u pozadini se sve vreme čuje njihov vanvremens

Fudbal

STANKOVIĆ NA KLUPI SRBIJE POSLE ODLASKA PIKSIJA?! Bivši trener Crvene zvezde na raskrsnici puteva...

Domaći

Prizor koji topi srca! Rialda podelila prvu fotku s naslednicom: Ne mogu da opišem ovaj osećaj...