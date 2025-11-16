HRVATSKI NAVIJAČI NAPADNUTI U CRNOJ GORI: Haos pred utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je večeras u mestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva, pišu crnogorske "Vijesti".

Prema informacijama iz policije, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mestu koje nisu uspeli precizno da identifikuju, nepoznata grupa preprečila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

Iz Uprave policije nezvanično je rečeno da rade na rasvetljavanju slučaja i identifikaciji svih učesnika događaja.

Policija je ranije danas saopštila da je spremna za sutrašnju međunarodnu fudbalsku utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, i pozvala građane na poštovanje zakona.

- Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne fudbalske utakmice u okviru kvalifikacija "2026 FIFA World Cup" između "A" reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za sutra, 17. 11. 2025. godine u 20.45 časova, na stadionu Pod Goricom, realizovati niz preventivnih mera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskom jezgru bio stabilan, saobraćaj pravilno regulisan i nesmetan, i kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi. S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka sa odgovornim subjektima, formirala štab i angažovala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim tačkama sportskog objekta i okoline, kao i na lokacijama kuda se očekuje kretanje navijača. U vezi sa dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, preduzimaju se mere kontrole na graničnim prelazima i aktivnosti tokom njihovog boravka na teritoriji Crne Gore - saopštili su ranije danas iz Uprave policije.

Autor: Iva Besarabić