Nagetsi opet drhte - Denver objavio loše vesti o Jokiću

Denver Nagets su pred meč sa Čikagom objavili da bi Nikola Jokić mogao da propusti meč sa Bulsima.

Klub iz Kolorada pred svaku utakmicu na zvaničnim društvenim mrežama objavi lekarski bilten. Bilo je pitanje da li će Nikola igrati protiv Minesote, stisnuo je zube i odigrao maestralan meč, a slična situacije je i pred Čikago Bulse zbog povrede levog zgloba šake.

Očekuje se da Jokić igra, osim u slučaju ako se stanje ne pogorša do početka utakmice. Jokić je navikao da igra sa manjim povredama, pa će najverovatnije i ovog puta biti na parketu. S druge strane, da li će igrati Kem Džonson zbog povrede desnog bicepsa i Džulijan Stroter, bol u donjem delu leđa, biće procenjeno pred sam početak utakmice. Najlošije vesti tiču se Kristijana Brauna, koji će zbog uganuća levog skočnog zgloba duel sa Čikagom sigurno propustiti.

Denver je impresivno počeo sezonu sa 10-2, bolja je samo Oklahoma sa 13-1 na zapadnoj strani. Denver je kao domaćin na 6-0, a Bulse će dočekati u noći između ponedeljka i utorka u 3.00 po srednjeevropskom vremenu.

Denver Nagetsi su u sjajnoj formi, a predvođeni maestralnim Nikolom Jokićem nanizali su osam pobeda. Serija je počela od Sakramenta (130:124), potom je pao Majami (122:112), Golden Stejt (129:104), Indijana sa 117:100, pa su pobedili Kingese i na njihovom terenu 122:108, potom su deklasirani Klipersi (130:116) i Minesota (123:112).

Autor: S.M.