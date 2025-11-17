TUGA! Osvajačica zlatne medalje i svetska rekorderka umrla u 28. godini, loše vesti saopštila porodica

Australijska parabiciklistkinja Pejdž Greko, osvajačica zlatne medalje na Paralimpijadi u Tokiju 2020, preminula je u 28. godini nakon, kako je navedeno, „iznenadnog medicinskog incidenta“ u svom domu u Adelajdu,

Ovu vest saopštila je njena porodica u ponedeljak, preko Australijske biciklističke federacije, AusCycling.

- Pejdž nam je značila sve. Njena ljubaznost, odlučnost i toplina bili su sa nama svakog dana - rekli su njeni roditelji, zahvalivši svima na podršci i istakavši koliko su ponosni na način na koji je njihova ćerka predstavljala Australiju.

Greko je u Tokiju napravila istoriju osvojivši prvo zlato za Australiju u parabiciklizmu na OI, postavivši i svetski rekord u individualnoj trci na 3.000 metara C1-C3 kategorije. Pored toga, osvojila je dve bronzane medalje – u drumskim trkama i vožnji na vreme, a 2022. godine odlikovana je Ordenom Australije za doprinos sportu.



Direktor Paraolimpijskog komiteta Australije, Kameron Marej, opisao je Greko kao „izuzetnu sportistkinju, a iznad svega izvanrednu osobu.

Pre nego što se posvetila pomeutom sportu, Greko se bavila paraatletikom i pokušala da se kvalifikuje za Rio 2016, što nije uspela. Nakon toga preselila se u Adelajd, gde je trenirala u "South Australian Institute of Sport" i završila studije iz sportske nauke.

Od svog međunarodnog debija 2019. godine osvojila je više titula i svetskih rekorda, kao i brojne medalje na svetskim prvenstvima. Ove godine već je osvojila dve bronzane medalje na Svetskom kupu i Svetskom prvenstvu u drumskim biciklističkim trkama, održanim u Belgiji.

