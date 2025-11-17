Ispovest Jelene Dokić: "Dan nakon što sam zaigrala za Jugoslaviju bio je najgori trenutak u mom životu"

Bivša australijska teniserka Jelena Dokić priznala je da je najteži trenutak njene karijere bio kada je na Australijan Openu 2001. godine, samo nekoliko sati nakon što je promenila državljanstvo i počela da predstavlja Jugoslaviju, bila dočekana glasnim zvižducima publike.
Dokić je sa 11 godina otišla u Australiju i započela karijeru kao australijska igračica. Međutim, samo dan pre prvog kola Australijan opena, objavila je da će ubuduće igrati za Jugoslaviju.
Australijska publika to nije dobro primila, a Dokić je tokom poraza od Lindzi Davenport u tri seta dočekana zvižducima oko 15.000 gledalaca. Kasnije je otkrila da odluku nije donela sama, već da je na to bila primorana od strane svog oca Damira.
- To je bio najgori trenutak u mom životu. Kada je promenio državljanstvo sa Australije na Jugoslaviju samo 24 sata pre mog prvog kola na Australijan Openu protiv tadašnje svetske broj 1, Lindzi Devenport, i kada me je zviždalo 15.000 ljudi… samo sam želela da nestanem - ispričala je Dokić u emisiji "Australian Story."
Dokić je 2005. privremeno nestala iz javnosti, a zatim se vratila u Australiju, otvoreno govorila o zlostavljanju od strane oca i najavila da ponovo želi da igra za Australiju.
- Ja sam Australijanka, tako se osećam i želim ponovo da igram za Australiju - rekla je tada polufinalistkinja Vimbldona iz 2000. godine.
Tokom godina, Dokić je više puta detaljno govorila o nasilju koje je pretrpela od strane oca Damira koji je preminuo u maju ove godine u 67. godini, a bivša teniserka nije prisustvovala sahrani.
Autor: S.M.