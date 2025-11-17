AKTUELNO

MILOJEVIĆ DOBIO OTKAZ: Klub se oglasio, otkrili razloge rastanka

Šokantne vesti stižu nam iz Emirata gde je srpski trener Miloš Milojević dobio otkaz u Al Šarži.

Klub je potvrdio da se sa Milojevićem rastao sporazumno, a sve se desilo posle petog uzastopnog poraza Al Šarže i loša forma, te katastrofalni rezultati, bili su razlozi rastanka.

Zanimljivo je to da je Miloš Milojević poslednji meč izgubio od Aina koji sa klupe predvodi Vladimir Ivić.

Bivši trener Crvene zvezde Al Šaržu vodio na ukupno 15 mečeva, upisao je pet pobeda, dva remija i doživeo osam poraza. Klub se oglasio na svom Instagram profilu i potvrdio je ove šokantne vesti.

Tokom karijere je pored crveno-belih i tima iz Emirata vodio još i Vikingur, Breidablik, Mjalbi, Hamarbi, Malme i Vasl. Sada će morati da potraži novi posao i videćemo pred kojim će izazovom biti.

Autor: Marija Radić

#Meč

#Miloš Milojević

#Otkaz

#Trener

#fudbal

