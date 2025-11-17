AKTUELNO

Košarka

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dao 11 poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Robert F. Bukaty ||

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dao je 11 poena za Los Anđeles Kliperse u porazu na gostovanju Bostonu rezultatom 121:118.

Kapiten reprezentacije Srbije je uz 11 poena (4/10 iz igre, 1/5 za tri poena) dodao još četiri skoka i dve asistencije. Najefikasniji u Klipersima bio je Džejms Harden sa 37 poena, uz osam asistencija i sedam skokova.

U pobedničkom timu Džejlen Braun je zabeležio dabl-dabl od 33 poena i 12 skokova.

Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević dao je dva poena za sedam minuta u porazu Vašingtona kod kuće od Bruklina rezultatom 129:106.

NBA rezultati: Boston - LA Klipers 121:118, San Antonio - Sakramento 123:110, Vašington - Bruklin 106:129, Hjuston - Orlando 117:113 (102:102), Nju Orleans - Golden Stejt 106:124, Dalas - Portland 138:133 (118:118), Finiks - Atlanta 122:124, Juta - Čikago 150:147 (127:127, 136:136).

