Milojević se oglasio posle otkaza: Bila je privilegija biti deo...

Srpski stručnjak Miloš Milojević od danas je zvanično slobodan, pošto je okončao saradnju sa klubom Šardža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tokom svog mandata na klupi ovog tima vodio je 15 utakmica i ostvario pet pobeda, dva remija i osam poraza. Posle sedam kola nove sezone ekipa se nalazi na 11. poziciji na tabeli.

- Bila je privilegija biti deo tako velikog kluba. Iako stvari nisu išle onako kako smo svi želeli, imam samo lepe uspomene iz Šarže. Želeo bih da se zahvalim igračima, osoblju, upravi i navijačima Šarže na vremenu provedenom zajedno i želim im sve najbolje u budućnosti - napisao je Milojević.

Klub je na svojim zvaničnim glasilima objavio:

- Fudbalski klub Šardža je sporazumno raskinuo ugovor sa trenerom Milošem Milojevićem.

Milojević je u Šardžu došao nakon uspešnog mandata u Al Vaslu, gde je sezonu 2023/24 završio osvajanjem duple krune. Pre toga je osvojio duplu krunu i sa Crvenom zvezdom, dok je sa Malmeom stigao do trofeja u Kupu Švedske.

Autor: S.M.