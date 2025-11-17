FUDBALSKA ZVEZDA U KRITIČNOM STANJU! Stravična vest - upucan nasred ulice, policija objavila snimak napadača (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Kris Bojd, NFL zvezdam, ranjen je u pucnjavi u centru Menhetna u nedelju ujutru.

Prema navodima brojnih američkih medija, incident se odigrao oko dva sata iza ponoći ispred jednog ugostiteljskog objekta, što je potvrdila i njujorška policija.

Bojd (29), kornerbek Njujork Džetsa je zadobio prostrelnu ranu u predelu stomaka i hitno je prebačen u bolnicu "Belvju", gde lekari navode da je njegovo stanje kritično, ali stabilno.

Istraga je u toku, a policija još uvek nije privela nijednog osumnjičenog, ali je objavila snimak čoveka za kojeg veruju da je pucao na sportistu.

- Svesni smo situacije u kojoj se našao Kris Bojd i trenutno nećemo davati dodatne komentare - saopštili su iz Džetsi.

Sezona 2024/25 već je bila komplikovana za ovog defanzivca pošto zbog povrede nije upisao nijedan nastup. Kao slobodan agent potpisao je za ekipu iz Njujorka tokom proleća, ali je već 18. avgusta završio na listi povređenih do kraja sezone, nakon što je ustanovljeno da mora na operaciju ramena.

Problemi su počeli 2. avgusta tokom trening kampa, kada je Bojd napustio teren uz pomoć stručnog osoblja zbog povrede levog ramena.

Pre dolaska u Njujork, Bojd je prve četiri godine karijere proveo u Minesota Vajkingsima, koji su ga izabrali u sedmoj rundi NFL drafta 2019. godine. Tokom 2023. igrao je za Arizona Kardinalse, a zatim i za trening sastav Hjuston Teksansa, pre nego što je stigao u Džetse.

