AKTUELNO

Fudbal

BIVŠI REPREZENTATIVAC UMRO TOKOM UTAKMICE: Poznati fudbaler ostavio je veliki trag u klubovima

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Tužne vesti zadesile su sport.

Tolike da zajedno tuguju i u Ukrajini i u Rusiji.

Evo kako je tu informaciju objavio hrvatski "Večernji list":

"Šokantne vesti stižu iz Ukrajine.

Vivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo toekom utakmice veterana.

Smrt fudbalera izazvala je burne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Nemačke, objavili poruke podrške i saučešća porodici.

Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za nemačke klubove Nirnberg, St. Pauli i Rot-Vajs Esen.

Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je devet utakmica i postigao jedan gol, ali nažalost njegov život je prekinuo srčani udar.

Tokom karijere bio je vicešampion Ukrajine s Dnjeprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg fudbalera zemlje", ističe pomenuti medij.

Autor: D.Bošković

#Smrt

#fudbale

#klubovi

#reprezentativac

#trag

POVEZANE VESTI

Pop kultura

Umro glumac Đorđe Marković: Dobitnik čuvenog priznanja Zoranov brk, iza sebe je ostavio veliki trag

Fudbal

TUGA: Preminuo legendarni Ljuba Simić! Potresna objava kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag

Showbiz

TUGA! Umro poznati glumac! Pre manje od godinu dana otkrio s kakvom se opakom bolešću bori, a sad je izgubio bitku! (VIDEO)

Fudbal

SMRT POTRESLA FUDBALSKI SVET - Preminuo čuveni menadžer koji je ostavio veliki trag u Premijer ligi!

Fudbal

PREMINUO TOKOM UTAKMICE: Nova potresna scena sa fudbalskih terena

Domaći

TUGA! Umro glumac iz KURSADŽIJA!