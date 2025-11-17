BIVŠI REPREZENTATIVAC UMRO TOKOM UTAKMICE: Poznati fudbaler ostavio je veliki trag u klubovima

Tužne vesti zadesile su sport.

Tolike da zajedno tuguju i u Ukrajini i u Rusiji.

Evo kako je tu informaciju objavio hrvatski "Večernji list":

Взагалі перемога-то ось ця має бути присвячена Полуніну та всім збірникам, які відійшли в засвіти.



Ми навіть не уявляємо, який потенціал мала збірна 90-х і як тільки ухитрилася його не реалізувати навіть на 25% pic.twitter.com/PAvkKjydRz — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) 16. новембар 2025.

"Šokantne vesti stižu iz Ukrajine.

Vivši reprezentativac Andrij Polunin iznenada je preminuo toekom utakmice veterana.

Smrt fudbalera izazvala je burne reakcije širom fudbalskog sveta, pa su klubovi iz Ukrajine, kao i iz Rusije i Nemačke, objavili poruke podrške i saučešća porodici.

❗️Помер експівзахисник збірної України з футболу Андрій #Полунін



У віці 54 років помер колишній півзахисник «Дніпра» та збірної України Андрій Полунін. Про це повідомили «Металіст 1925» де з січня 2025 року Полунін працював на посаді шеф-скаута.



Трагічна подія сталася після… pic.twitter.com/pEefJmEZAC — BankovaMail (@BankovaMa) 16. новембар 2025.

Polunin je ostavio dubok trag igrajući za Šahtjor Pavlograd, Dnjepar, CSKA Kijev, Karpat, Krivbasov rog, kao i za nemačke klubove Nirnberg, St. Pauli i Rot-Vajs Esen.

Za ukrajinsku reprezentaciju odigrao je devet utakmica i postigao jedan gol, ali nažalost njegov život je prekinuo srčani udar.

Tokom karijere bio je vicešampion Ukrajine s Dnjeprom 1993. godine, dok je četiri puta, 1992., 1995., 1996. i 1998. godine, završio treći u izboru za najboljeg fudbalera zemlje", ističe pomenuti medij.

