Obradović ljut posle poraza u Stožicama: Nismo se adaptirali na sudijski kriterijum

Čestitke Cedevita Olimpiji, samo kratko, nismo se adaptirali na sudijski kriterijum, može biti i ovakav i onakav... Moramo bolje da to radimo, poručio je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Crvena zvezda izgubila je od Cedevita Olimpije 87:86 u Ljubljani posle dramatičnog finiša, serije grešaka Beograđana i ključnih pogodaka domaćih. Prelomni trenutak meča dogodio se u poslednjim sekundama, na plus tri za domaćina, kada je Kodi Miler-Mekintajer prema mišljenju arbitara gazio liniju i umesto trojke, pogodio dvojku.

Nakon još jednog burnog meča, ali i trećeg poraza u ABA ligi, Saša Obradović trener crveno-belih nije bio zadovoljan, a dotakao se i sudijskog kriterijuma.

- Idemo moramo da žurimo na aerodrom. Čestitke Cedevita Olimpiji, samo kratko, nismo se adaptirali na sudijski kriterijum, može biti i ovakav i onakav... Moramo bolje da to radimo. Čisto da znamo u tim momentima, ovo je bila plej-of utakmica, čvrsta od početka do kraja. Svih 40 minuta kidanja, mi smo se više žalili nego što smo igrali. To je komentar na ovu utakmicu.

Potom je rekao da je Džordan Nvora trebalo da igra i ovde.

- Nvora je trebalo i danas da igra, kako je završio sa jednom, biće na raspolaganju i on i Moneke. Svaki put se treba adaptirati na neke situacije koje nisu predvidljive. Nađeš negde način, ali ne možeš uvek - zaključio je Obradović.

Zvezda je sada na skoru 3-3 u regionalnom takmičenju i nalazi se na četvrtom mestu grupe A. Naredni meč crveno-bele očekuje u petak, kada će biti gosti ekipi Valensije u 12. kolu Evrolige, a dva dana kasnije idu na noge ekipi Beča u okviru regionalnog takmičenja.

Autor: A.A.