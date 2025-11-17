AKTUELNO

Fudbal

Oglasio se selektor Veljko Paunović nikad emotivnijom porukom za navijače Srbije: Zahvaljujem se...

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Fudbalski stručnjak Veljko Paunović preuzeo je reprezentaciju Srbije i vodio je tim protiv Engleske i Letonije, a posle uvodnih mečeva oglasio se i poslao emotivnu poruku navijačima.

Paunović, koji je Orliće vodio do titule prvaka sveta, preuzeo je tim posle ostavke Dragana Stojkovića Piksija. Tako je, u bezgodnom momentu, kao selektor A tima doživeo poraz protiv Engleske na Vembliju, a onda je savladao Letoniju u Leskovcu.

Posle prvih mečeva na klupi Orlova oglasio se emotivnom porukom:

- Oduvek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom poverenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila. Fudbal me je ponovo odveo tamo gde sam mu potreban i odakle je sve počelo. Vidimo se ponovo uskoro! – napisao je Paunović.

Autor: A.A.

#Veljko Paunović

