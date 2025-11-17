Nikola Jokić igrač nedelje u NBA ligi

Jokić, centar Denver Nagetsa, izabran je za najboljeg igrača Zapadne konferencije, dok je Džejlin Džonson, krilni igrač Atlanta Hauksa, dobio priznanje za Istočnu konferenciju.

Ova nagrada odnosi se na četvrtu nedelju sezone 2025/26, od 10. do 16. novembra, a dodeljuje se igračima koji su u tom periodu pokazali izvanredne partije i doprineli uspesima svojih timova.

Jokić je svojim sjajnim partijama predvodio Nagetse do serije od 7:0, a srpski košarkaš je u tom periodu beležio impresivnih 34,6 poena po meču uz 71,4% šuta, uključujući 54,5% za tri poena i 88% sa linije slobodnih bacanja.

Pored toga, Jokić je prosečno beležio i 12,0 skokova, 11,0 asistencija i 1,86 ukradenih lopti po meču, pokazujući sveobuhvatnu dominaciju na terenu.

Autor: A.A.