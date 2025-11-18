AKTUELNO

JOKIĆ POKAZAO MAGIJU NA TERENU: Upisao novi tripl-dabl, pravio neviđena čuda, ali nije uspeo da spreči poraz (VIDEO)

Sjajan učinak Nikole Jokića nije pomogao Nagetsima da izbegnu prvi poraz na domaćem terenu.

Čikago je prethodne noći savladao Denver u Bol Areni rezultatom 130:127.

Upisao je Nikola osmi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali je na kraju pognute glave napustio teren.

Nije ga služio šut za tri poena na ovom meču (1/7), ali je pronalazio načine da poentira. Ponovo je dominirao u reketu, razigravao saigrače i poigravao se sa protivničkom odbranom, ali uzalud. To nije bilo dovoljno da Denver zabeleži pobedu protiv raspoloženih Bulsa.

Pogledajte najbolje poteze Jokića sa ovog meča:

